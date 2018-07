Iskrena i obostrana emocija Banjaluke i "Yu grupe"

Ili živiš rokenrol ili ne znaš šta je to, stihovi su "Yu grupe" sa kultnog albuma "Rim" iz 1994. godine, koji je dobio naziv po mjestu snimanja. Ti stihovi su svoje mjesto i najčvršće utočište, međutim, pronašli u Banjaluci i okolnim gradovima, gdje uvijek na gostovanju popularnih rokera bivaju istaknuti na transparentima vjernih obožavalaca. Tako je bilo i u subotu uveče na otvaranju "Banjalučkih dana muzike", koje je obilježila upravo "Yu grupa". "Nona", "Dunavom šibaju vetrovi", "Gledaj samo pravo", "Bože, spasi me", samo su neke od pjesama koje su podsjetile na 48 godina dugu karijeru, a omaž ovom broju dat je nekoliko časova prije samog koncerta otvaranjem izložbe crteža Marije Đurić "Četrdeset osmi krug rock'n'rolla" u "The Master Craft Brewery" pabu.

"Marija je jedno zaista predivno biće. Ona je nama slala neke tekstove koje piše, to je sjajno. Ja sam bio iznenađen i njenim crtežima. Neću sad da komentarišem koji je to kvalitet, ali ona je to odlično osmislila i uradila i, koliko je njoj bila čast da budemo s njom, mogu da kažem otvoreno da je bila i nama", prokomentarisao je izložbu crteža Dragi Jelić, frontmen "Yu grupe".

Ipak, izložba je bila samo uvertira za spektakl koji je čekao Banjalučane ispred tvrđave Kastel, gdje sad već tradicionalno na "Banjalučkim danima muzike", nekada "Banjalučkim danima muzike i piva" gostuje "Yu grupa". Iskrena emocija koju banjalučka publika gaji prema ovom bendu, slobodno možemo da kažemo uvijek ima i povratnu reakciju. To ovaj put nije dokazano samo zvukovno, nego i vizuelno, kada su Dragi, Žika i Petar Jelić preuzeli pomenuti transparent iz publike i istakli ga na bini.

"To je upravo ono zbog čega se i baviš ovim poslom. Baviš se prvenstveno iz razloga što je to tvoja životna strast i što je to tvoj životni poriv da moraš time da se baviš, jer drugačije ne možeš, a kada se desi ta povratna reakcija od ljudi i publike koja to sluša, onda se ceo krug zaokruži i sve ima smisla", prokomentarisao je za "Nezavisne" ovaj momenat Petar Jelić. On, koji je sa starijim Jelićima u "Yu grupi" već 25 godina i koji je donio određenu dozu čvrstine u bend, otkrio nam je tajnu dobre i beskompromisne svirke po kojoj su poznati bezmalo pola vijeka.

"Oduvek smo Dragi i ja svirali zajedno i ritam i solo gitare. Zapravo ritam i solo gitara u 'Yu grupi' ne postoje, nego postoje dve ritam i dve solo gitare. Kako kome padne na pamet da svira solo, on svira i kada stvaramo pesme, to se ispostavi kao čist pogodak", kazao je Petar Jelić.

Pored "Yu grupe", na otvaranju "Banjalučkih dana muzike" nastupili su i Marčelo sa "Napetim kvartetom", potom grupa "Nemoguće vruće" te "Bijelo dugme real trubite band".