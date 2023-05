Italija proglasila rejvove ilegalnim

Srednjevjekovni italijanski grad nije mjesto na kome biste očekivali da vidite rejvere kako se penju na lampe i gutače vatre koji nastupaju u ritmu uz jak bas, ali stvari su bile drugačije u Bolonji ovog aprila. Počevši u parku južno od centra grada u 14.00, kamioni iz kojih je treštala muzika i koji su nudili krigle piva od tri evra vodili su povorku od 15.000 ljubitelja tehna pored svjetski poznatih crvenih zdanja, sve u ime razbijanja vladine represije.

Bolonja je dom najistaknutijeg italijanskog univerziteta i njegova velika omladinska populacija znači da joj zabava nije strana, ali ovaj rejv je bio organizovan iz drugog razloga. U decembru, desničarska koaliciona vlada koju predvodi Đorđa Meloni usvojila je takozvani "anti-rejv dekret", koji propisuje da će svi koji organizuju rejvove veće od 50 ljudi biti kažnjeni sa do šest godina zatvora i novčanom kaznom do 10.000 evra. Kontroverzni novi zakon takođe dozvoljava praćenje osumnjičenih organizatora i omogućava policiji da prisluškuje njihove telefone.

Italija ima jaku rejv scenu od ranih 90-ih, kada su kolektivi organizovali zabave u fabrikama napuštenim tokom industrijske krize. Sa svojim korjenima u lokalnoj zajednici i slobodi izražavanja, italijanska scena je postala sigurno utočište za britanske kolektive koji bježe od restriktivnih zakona nametnutih britanskim Zakonom o pravosuđu iz 1995. i katalizovala je eru slobodnih zabava u Italiji - koja se čini da još uvijek traje, uprkos naporima Melonijeve.

Uoči Dana oslobođenja 25. aprila, koji slavi kraj fašizma u Italiji, grupa organizatora koji sebe nazivaju Smash Repression organizovala je rejv u Bolonji u znak protesta protiv nove uredbe i politike nove vlade uopšte.

Jedan organizator iz Smash Repression, koji se iz bezbjednosnih razloga predstavio kao "Gavi", rekao je za VICE: "Želimo da pošaljemo poruku da odbijamo dekret protiv rejva. Smatramo da je to potpuno neustavno. Donijeto je da se ukine sloboda izražavanja i spriječi nas da se okupljamo na javnim mjestima. Potiskivanjem slobodnih zabava i festivala u Italiji oni pokušavaju da kriminalizuju ljude izvan njihove uske percepcije o tome šta je normalnost".

Politička buka oko rejv kulture u Italiji se podigla još od 2021. godine, kada se britanski državljanin utopio dok se kupao u jezeru u blizini ilegalnog rejva. Uprkos tome što je porodica preminulog rekla da je ovo bila nepovezana nesreća, smrt muškarca je povezana sa događajem i ubrzo je uslijedila medijska histerija, fokusirana se na upotrebu droge i uništenje javne imovine u vezi sa ovim zabavama.

Na protestu u Bolonji je i Sirija, 19-godišnja rejverka iz Pulje, plesala je sa svojim prijateljima u blistavoj šminki za oči i plavom braletu. Za razliku od uobičajnog opisa rejva u italijanskim medijima, Sirija je atmosferu na današnjoj zabavi opisala kao "prelijepu".

"Super je mirno i osjećam da mogu da budem svoja bez osuđivanja. Ovo je zaista dobar način da se borimo za svoja prava bez previše miješanja u ostatak društva: mi samo sviramo muziku i plešemo".

Sirija nije obožavalac Melonijeve, koja je došla na vlast 2022. godine: "Mlađu generaciju ona uvijek zaboravlja i tretira kao go**a, naša prava joj nisu važna".

Anti-rejv dekret je očigledna prijetnja rejv kulturi u Italiji, ali postoji zabrinutost da će kazne koje propisuje i nejasna definicija toga šta čini rejv takođe ograničiti lične slobode i pravo na protest.

Nikolo Busolati, advokat za krivična djela iz Torina, branio je brojne osobe optužene za organizovanje rejva i kaže da će novi zakon imati štetan uticaj na živote njegovih klijenata.

"Novi zakon širi pogrešnu ideju da su ljudi koji organizuju i učestvuju u rejvovima veoma ozbiljni kriminalci i da ih treba zatvoriti. Zaista, može biti droge na rejvovima, kao što je može biti i u klubovima ili na festivalima. Ali u najvećem broju slučajeva nisu ništa drugo do veoma mladi ljudi koji žele da se upoznaju i plešu", kaže on za "VICE".

Dodao je:

"Vjerujem da Italija ima mnogo ozbiljnije probleme na koje treba troši svoje vrijeme, novac i energiju nego što je kriminalizacija rejva".

Subotnji rejv je bio uglavnom miran, a policija je hodala iza posljednjeg zvučnog sistema u povorci - u pitanju je zver pod nazivom "Garažni sistemi" iz koje se čula mješavina teških basova i dubokih zvukova.

Smanjenje štete je takođe bio centralni aspekt parade. Na društvenim mrežama prije događaja, Smash Repression je pozvao učesnike zabave da potraže pomoć ako su u opasnosti ili ih maltretiraju. Posvećeni pomagači su nosili crvene trake da bi bili vidljivi. Između kamiona, rejveri su mogli da pronađu kombi kojim upravlja Lab 57 kako bi dobili medicinsku pomoć ili brzo i anonimno besplatno testirali svoje droge.

Ali ovakvi rejvovi su mnogo više od plesa uz muziku. Za mnoge koji se osjećaju isključenima od strane mejnstrim društva i nesigurno u tradicionalnim muzičkim prostorima oni pružaju utočište.

Martina, 22, je iz Faence, ali je došla u Bolonju da studira. Bila je na rejvu da pleše sa svojom novom porodicom istomišljenika i kaže da joj rejvovi nude priliku da pleše bez objektivizacije. "Shvatila sam da je ovo mjesto gdje mogu da slušam muziku i da me ne uznemiravaju. U Italiji žene često plaćaju manje da bi ušle u klubove. Tada postajem dio zabavnog paketa za muškarce, postajem objekat. To nije slučaj na rejvovima - to je besplatna zabava u kojoj ljudi ne profitiraju od vašeg tijela."

Martina je nedavno shvatila da je žrtva osvetničke pornografije nakon što su njene gole fotografije dijelili bez njenog pristanka ljudi iz njenog rodnog grada. Prijatelji i zajednica koje je pronašla na rejv sceni u Bolonji pomogli su joj da pruži snagu da preduzme pravni postupak protiv svojih zlostavljača.

"Znamo da italijanski sistem ne funkcioniše za nas. Tako da odlaskom na ovakve žurke koje su često u ime unaprijeđenja ženskih prava, možemo biti dio političkog čina koji se odupire patrijarhatu i represiji vlade".

U graničnom prostoru gdje se prepliću rejvovi i protesti, vlastima će biti teško da povuku granicu između to dvoje i sprovedu zakon bez ograničavanja prava na protest. Ako je postojala jedna jasna poruka koju je Bolonja poslala u aprilu, to je bila ova: ne možete zaustaviti zabavu, prenosi "Vice".