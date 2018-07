Ivan Dečak, frontmen benda "Vatra": Kad se svjetla ugase, ostaje odgoj koji se sticao godinama

Posjetioce muzičkog festivala "Z.E.T. fest", koji počinje danas na Janjskim otokama, kod Šipova, među mnogobrojnim bendovima koji će nastupiti očekuje i dobro poznati sastav "Vatra".

Frontmen benda "Vatra" Ivan Dečak u razgovoru za "Nezavisne" najavljuje da će sastav na Janjskim otokama izvesti najveće hitove od svog prvog albuma do danas.

"Izvest ćemo svojevrsni 'best of', presjek naše karijere od prvog albuma 'Između nas' iz sada već daleke 1999. godine pa sve do posljednjeg singla 'Nama se nikud ne žuri', koji najavljuje naš 10. studijski album", rekao je Dečak.

Frontmen ističe da je bendu "Vatra" veliko zadovoljstvo biti dio festivala koji na unikatan način spaja zabavu, ekologiju i turizam.

"'Z.E.T. fest' je fenomenalna ideja i hvale vrijedna akcija! Drago nam je da smo dio jedne tako osvješćujuće priče", istakao je Dečak.

Festival na Janjskim otokama na jedinstven način spaja zabavu, ekologiju i turizam, a Dečak ističe da svaki posjetilac odnos prema očuvanju prirode nosi iz svoje kuće.

"Odgoj kreće iz kuće, obitelji, škole... U trenutku trajanja pjesme, koncerta, festivala možemo skrenuti pozornost, ukazati na situaciju, međutim kada se svjetla ugase i svaki posjetilac krene kući, ostaje odgoj koji se sticao kroz godine. Festivali su sjajno mjesto za predstavljanje i upoznavanje benda i publike. Kroz određenu, uglavnom skraćenu satnicu, što je normalno za festivale, bend ima priliku da pokaže koliko uistinu (ne) vrijedi. Ako osjetim da je publika unutra, rado ću s njima komunicirati tijekom čitavog nastupa i to ne šablonski, već potpuno spontano, pa zapravo niti jedan koncert energetski nije isti", zaključio je Dečak.

Muzičar je dodao da je bend tokom karijere održao niz koncerata te da svaki novi nastup donosi nova iskustva, prijateljstva i anegdote.

"Zato volim reći kako mi je najdraži koncert svaki sljedeći", naglasio je Dečak.

Bend "Vatra" je trenutno u studiju gdje završavaju svoj 10. studijski album, za koji su već objavljena dva najavna singla "Sekvoje" i "Nama se nikad ne žuri". Album će biti premijerno predstavljen 5. aprila naredne godine, na godišnjicu velikog koncerta u Domu sportova u Zagrebu, na kojem bend slavi 20. rođendan.

"Z.E.T. fest" će i ove godine ugostiti neke od najvećih regionalnih muzičkih imena, među kojima su "Vatreni poljubac", "Ritam nereda", "Mortal kombat", "Divlje svinje", "D Zoo", "Pero Defformero", "Kerber", "Sunshine", "Texas Flood", "Pankrti", "Yu grupa", "Jelen Z.E.T. hit bend Varvarogenije" i "Tupas mene".