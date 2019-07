Ivan Milinković za "Nezavisne": Dalje nastavljam sam, "Legendama" želim uspjeh

Ivan Milinković, jedan od najautentičnijih vokala na srpskoj i balkanskoj muzičkoj sceni, ove godine napustio je grupu "Legende" i karijeru nastavio kao solista, da bi tokom ljeta već snimio dvije numere, za koje su objavljeni i spotovi.

Riječ je o pjesmama "Ibar usto protiv brega" i "Svenuće dunje na ormaru", kojima ovaj pjevač najavljuje i prvi solo album. Na pomenutom albumu naći će se i makedonska narodna pjesma "Jano mori", a pjesma bi ovih dana trebalo da bude objavljena i kao singl. Više o pomenutim pjemama, predstojećem albumu, kao i o svojim razlozima za početak solo karijere, Milinković je govorio za "Nezavisne".

NN: Pjesmu "Jano mori" objavili ste prije nekoliko godina i s grupom "Legende". U kojoj mjeri će se razlikovati novi aranžman?

MILINKOVIĆ: Tačno je da sam s grupom "Legende" objavio numeru "Jano mori", ali u verziji koja je mnogo puta na sličan način izvođena. Ovog puta, shodno tome da mi je upravo ta pesma jedna od najmilijih izvornih makedonskih pesama, snimio sam je u potpuno novom aranžmanu, jer ona to zaslužuje. Mislim da smo moj zvanični klavijaturista Predrag Stojković i ja ovog puta napravili, po rečima drugih koji su imali priliku da je čuju, dobar posao i da će u novom savremenijem izdanju ona dobiti nova krila. S obzirom na to da mi jako leže pevački i izvorne pesme regiona, biće još toga - od makedonskih, crnogorskih, srpskih do sevdalinki - izabranih bisera naše ukupne tradicije i kulture. To će biti posebno izdanje naknadno, u doglednoj budućnosti.

NN: Prošli mjesec objavili ste "Ibar usto protiv brega" i "Svenuće dunje na ormaru", a tu su već i spotovi za ove numere. Kako je tekla saradnja s tekstopiscima i kompozitorima i koliko je zapravo njima bilo teško zadovoljiti Vaše kriterijume?

MILINKOVIĆ: Iskreno, od samog početka s kompozitorima i tekstopiscima, kao i s izabranim muzičarima, jednim od najboljih u regionu, vlada prijateljska atmosfera puna pozitivne energije i želje svih da sve bude urađeno top. Aranžmani i produkcija su vrhunski, što smatram, da ne zvuči neskromno, konačno i mojom zaslugom, za sve godine rada i poznanstava s vrhunskim muzičarima i mnogo ostvarenih iskrenih prijateljstava. Ako se zna da imam svarno jake muzičke kriterijume, a sarađujem s vrhunskim instrumentalistima, onda je tim pre saradnja i zbog njihovog muzičkog ukusa i kriterijuma bila na obostrano zadovoljstvo.

NN: Kada možemo očekivati objavu Vašeg prvog solo albuma i da li po Vašem mišljenju danas u eri tehnologije albumi imaju jednak značaj kao i nekada kada su se u velikim tiražima prodavali nosači zvuka? Čini mi se da su danas izvođači posvetili isključivo singovima...

MILINKOVIĆ: Nadam se, moj prvi samostalni CD s osam numera bi trebalo da se pojavi ako ne krajem ove godine, onda početkom sledeće, možda do marta, u izdanju "Grand produkcije". Shodno vremenu u kome živimo i novim pristupnim načinima poput YouTubea i društvenih mreža, CD ima više numizmatički značaj kao skup svih numera za muzičke sladokusce i fanove koji me prate već tri decenije. Zbog svega toga, skoro svaka numera će imati kratak film - spot jer se to u svetu muzike već dugo nameće samo po sebi. Time i publika i potencijalni pratioci imaju bogatiji način prezentovanja pesama.

NN: Kazali ste da solo karijeru dugujete publici, najbližima i sebi. Otkrijte nam šta je to što niste mogli da uradite u grupi "Legende", a što ćete moći sada?

MILINKOVIĆ: Ovaj potez je usledio posle mnogo godina odlaganja upravo zbog želje da moj pevački zahvat i širinu stilova koji mi leže izrazim do maksimuma. Na kraju, neotuđivo pravo svakog je da radi na sebi i napreduje. U grupi sam imao 99% pesama istog autora, što mi je izazivalo pevačku i, ako mogu da kažem, umetničku teskobu. Od kako znam za sebe izraženi sam individualista i moj boravak u grupi se desio spontano. Uradili smo kao grupa puno toga, mnogo je priznanja i nagrada, preko 2.800 koncerata, 59 punih dvorana Centra "Sava" što je u prevodu punih 17 "Arena" u Beogradu. Obišli smo svet bar pet puta, mnogo lepog doživeli i naučili. Nastavljam dalje pod svojim imenom i prezimenom, a grupi "Legende" želim kvalitetan i uspešan nastavak karijere, što smatram novom fazom kako mojom, tako i njihovom, pod ovim muzičkim nebom.

NN: Kakvo je Vaše sjećanje danas na godine koje ste proveli kao član Beogradske opere i da li i danas pratite rad opere i pozorišta u Beogradu?

MILINKOVIĆ: Mnogo lepih trenutaka sam poneo i nosim iz vremena dok sam bio aktivni član i stalno zaposlen u Beogradskoj operi! Tih devet godina imaju neprocenjivo iskustvo i temelj su za sve što se trudim da izrazim na muzičkom planu. Odem i danas kada ugrabim vremena da vidim bivše kolege iz Narodnog pozorišta, proćaskamo o svemu, setimo se nekih dana kada je značaj tog posla bio veći i ozbiljniji. Bojim se da su nova vremena donela mnogo toga što je skrajnulo kulturu, ali što će neminovno dovesti do zasićenja naroda i publike supkulturom, tada će, nadam se, doći novo svetlije poglavlje za opersku muziku i kulturu uopšte. Na kraju, svako carstvo i vladavina se posle nekog vremena urušilo iznutra, samo je sebe pojelo stalnim agresivnim nametanjem i monopolom.

NN: U posljednje vrijeme više vremena provodite na Kosmaju nego u Beogradu. Tamo živite u komšiluku mnogih estradnih umjetnika. Da li je energija koju crpi estrada, i uopšte umjetnost, razlog zašto su mnogi od beogradskih umjetnika spas pronašli u poljoprivredi i kućnim poslovima?

MILINKOVIĆ: Istina je da ovaj posao mnogo traži u smislu energije. Uvek morate biti na visini zadatka, nasmejani i prijemčivi publici. Veliko je zadovoljstvo što mogu moj talenat da podelim sa publikom i to mi daje neopisivu snagu i volju da radim još kvalitetnije. Priroda koju nudi ceo Balkan, time i ovaj naš Kosmaj, vraća me na svoje, u saslušju sam s prirodom, ovde punim baterije i kada radim. Napravio sam pravi izbor i želja mi je da ovde dočekam stare dane ako bog dozvoli. Na kraju, sve je u njegovim rukama.

NN: Da li možemo očekivati uskoro Vašu turneju po Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini?

MILINKOVIĆ: S velikom željom i radošću iščekujem dane kada ću doći u vaše krajeve kao Ivan Milinković sa svojim muzičarima i moći da podelim neke nove lepe note, teme i emocije sa svima koji budu prisutni.