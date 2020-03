Izlazak iz benda donio im svjetsku slavu

​Velike muzičke zvijezde pune dvorane i stadione širom svijeta, a njihovi solo albumi uveseljavaju brojne ljubitelje muzičke umjetnosti. Ipak, na putu do slave prošli su brojne promjene i suočili se s velikim izazovima.

U određenom momentu bili su članovi nekog benda, a već u narednom solisti. Pogledajte listu najpoznatijih imena svjetske muzičke scene koji su dostigli velike rezultate, ali tek nakon napuštanja matičnih bendova.

Sting - "The Police"

Kada je grupa "The Police" objavila svoj peti i ujedno posljednji album, bili su na vrhuncu uspjeha. Međutim, postojao je jedan problem: članovi grupe se međusobno nisu podnosili. Zato je Sting pametno napustio bend kako bi publiku obradovao hitovima kao što su "Desert Rose" i "If I Ever Lose My Faith in You". Muzičar je ranije govorio kako mu je nedostajalo da bude u bendu, međutim kasnije se pokazalo da je u stvari izlazak iz grupe bio najbolji potez u njegovoj karijeri.

Bijons - "Destiny's Child"

Ženska grupa "Destiny's Child" bila je na vrhuncu karijere kada je pjevačica Bijons odlučila da napusti sastav. Ovakva vijest bila je šok za pratioce grupe koja je punila dvorane širom svijeta. Ipak, ona tvrdi da je donijela dobru odluku, jer se nije slagala s ocem koji je bio menadžer benda, a u tom periodu je upoznala repera Džej Zija, uz čiju pomoć je stvorila zavidnu karijeru i postala jedna od najuticajnijih pjevačica današnjice.

Majkl Džekson - "The Jackson 5"

Kralj popa Majkl Džekson je prešao dug put do svjetske slave. Počeo je kao simpatični dječak koji je pjevao sa svojom braćom u bendu "Jackson 5", a završio kao kralj pop muzike. Džekson je govorio da je bio pod velikim pritiskom svog oca, koji je bio menadžer benda. Kralj popa je preminuo, ali i uz mnoge kontroverze koje su ga pratile, on i dan-danas ima obožavaoce širom svijeta.

Gven Stefani - "No Doubt"

Od nastanka benda "No Doubt" i svjetskog hita "Don't speak" bilo je pitanje trenutka kada će Gven Stefani napustiti bend, s obzirom na to da je bila apsolutno glavna zvijezda u njemu. Ipak, trebalo joj je malo vremena prije nego što je postala superzvijezda među pjevačicama, a i modna ikona. Danas ova umjetnica ima zavidnu solo karijeru i stekla je mnogo veću svjetsku slavu nego što je to bio slučaj unutar benda.

Džastin Timberlejk - NSYNC

U eri ekspanzije boj bendova na scenu je stupio sastav NSYNC, kojeg su muzički kritičari od početka osuđivali na propast. Ipak, loš start i neslaganje sa kolegama unutar benda nisu spriječili Džastina Timberlejka da nastavi uspješnu solo karijeru. Naprotiv: zaredao je pozamašan broj hitova i ostvario saradnje sa drugim poznatim muzičarima. Osim u muzici, ovaj talentovani umjetnik okušao se i na filmu.