Izlazi koncertni album s proslave 90. rođendana Vilija Nelsona (VIDEO)

​U aprilu su se izvođači iz različitih žanrova i generacija okupili s Vilijem Nelsonom kako bi proslavili njegov 90. rođendan na događaju prepunom zvijezda na "Holivud Boulu".

Sada izlazi 2CD+Blu-Ray koji bilježi vrhunce te večeri, uključujući 39 izvedbi na dva diska i iste pjesme snimljene u HD-u na Blu-rayu.

Izdanje pod naslovom "Long Story Short: Willie Nelson 90 – Live At The Hollywood Bowl" izlazi 15. decembra.

Muzičari koji izvode pjesme iz svih perioda Vilijeve sedam decenija karijere kreću se od Kita Ričardsa, Nila Janga i Toma Džonsa do Krisa Stejpltona, Dejva Metjusa i Mirande Lambert; od Krisa Kristofersona, Rosane Keš i Džordža Strejta do Beka, Braće Avet i Luminirsa; od Šeril Krou i Nore Džons do Džeka Džonsona, Leona Bridžisa i Tajlera Čajldersa.

Izdanje najavljuje obrada pjesme "Funny How Time Slips Away" u izvedbi Dejva Metjusa, prenosi "Ravno do dna".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.