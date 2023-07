Izvođači o "Exitu": Naša druga kuća, energija koja se ne može naći nigdje!

"Čast je predvoditi ovako legendaran festival", "Jedan od najboljih na svijetu", "Bilo je nevjerovatno", "Ostvarenje sna", "Naša druga kuća", "Potpuno drugačija energija koju ne možeš naći nigdje drugo", "osjeća se sloboda", "Lokacija je jedinstvena a publika potpuno luda", "Bilo je prelijepo, stvarno nam se dopalo" - samo su neke od impresija koje izvođači nose sa ovogodišnjeg "Exita".

"'The Prodigy', 'Wu-Tang Clan', Alesso, Nina Kraviz, Indira Paganotto, 'Onyx', 'Sofi Tukker', Dimitri Vegas & Like Mike, Vintage Culture, Space Motion, 'Gioli and Assia' i mnogi drugi poslali su svoju beskrajnu ljubav i zahvalnost prije svega publici i organizaciji festivala, a ono što im se najviše dopalo jesu upravo jedinstvena lokacija Petrovaradinske tvrđave i neobjašnjiva energija za koju kažu da je samo 'Exit' ima", saopšteno je iz "Exita".

Kultni elektro punk sastav "The Prodigy" oglasili su se na svom Instagram profilu i prije i poslije nastupa na Gorki List Glavnoj bini: "Večeras predvodimo 'Exit' festival, osjećamo se kao kod svoje druge kuće", napisali su uz video sa svog nastupa na "Exitu" 2013. godine.

Nakon što su još jednom osvojili najveću binu festivala, oglasili su se na Instagramu još jednom: "'Exit' je uvijek najjači, ali večeras smo otišli korak dalje!".

"Wu-Tang Clan" poslao je poruku zahvalnosti organizaciji festivala, publici i cijeloj Srbiji nakon svog nevjerovatnog nastupa kojim su obilježili 50. godišnjicu hip hopa u Srbiji: "Želimo se zahvaliti 'Exitu' 2023, bilo je nevjerovatno! Srbijo, volimo te", izjavili su oni u kratkom videu.

"Jake žene tehno scene vladale su mts Dance Arenom u četvrtak, Amelie Lens okačila je video sa svog nastupa na Instagram i napisala: 'Ti vrisci!'. Indira Paganotto je objavila nešto duži post sa nizom videa i fotografija i opisala svoj nastup na 'Exitu' kao jednim od najboljih momenata u svojoj karijeri: 'Zatvaranje Dance Arene je bio jedan od najboljih trenutaka u mojoj karijeri! Jedan san koji sam ostvarila!!! Hvala što ste ga ostvarili sa mnom!!! Volim vas', napisala je ona, a pridružila im se i Nina Kraviz i na svom profilu objavila je niz momenata sa svog nastupa uz jednostavno: "Hvala 'Exit'", na srpskom", stoji i saopštenju "Exita".

Njujorški hardcore rap veterani "Onyx", koji su bili dio velike proslave 50. rođendana hip hopa na Tvrđavi, oduševili su se publikom, njihovim razumjevanjem hip hopa i energijom koju su im poslali na binu. "Bilo je ludo! Dali smo ono što nam je dala publika! Hranili smo se energijom! Srbija je bila luda!", izjavili su Fredro Star i Sticky Fingaz.

Iz "Exita" su dalje naveli da su Dimitri Vegas & Like Mike nastupili poslije bogova rapa "Wu-Tang Clana", što im je pored "ludačke" energije i lokacije bila omiljena stvar na festivalu: "Nastupiti poslije legendarnog 'Wu-Tang Clana', koliko uzbudljivije može biti?". Ovaj dinamični duo u potpunosti se oduševio Petrovaradinskom tvrđavom: 'Tvrđava! Volimo istoriju, volim davna vremena. Ako bih morali da biramo mjesto, ovo je idealno mjesto za festival!”, izjavili su.

Hitmaker koji je obilježio subotu na "Exitovoj" najvećoj bini, Alesso, javio se fanovima na svom Instagram profilu i uz kratak video sa svog nastupa napisao: "WOW kakva mi je čast da predvodim ovaj legendarni festival! Hvala vam", a istim putem oglasio se i DJ Vintage Culture, koji je takođe nastupio u subotu, i napravio nevjerovatnu žurku usred "Exitovog" hrama elektronske muzike: "Kakav festival, nemam riječi da ga opišem", napisao je on.

"Maskirani maestro Claptone nije krio svoje uzbuđenje, on kaže da je ovaj nastup bio ostvarenje njegovog sna: 'Moj najveći san se ostvario. Ja sam ovdje večeras. Šta još hoćete?', vickasto je izjavio i dodao: 'Jako sam uzbuđen! Jako je fino, temperatura je prelijepa i ima mnogo magije u vazduhu, mogu da je osetim'. Burak Yeter rekao je da mu je ovaj nastup na 'Exitu' bio omiljeni do sada iako je već nastupao na Tvrđavi, svoju večer na 23. 'Exitu' opisao je kratko i jasno: 'Bilo je nevjerovatno. Osjetila se sloboda'", navodi se u saopštenju "Exita".

Pojašnjavaju da su se članovi benda Epica Simone Simons i Mark Jensen ozbiljno zabavili tokom svog prvog nastupa na "Exitu", a imali su priliku i da se prošetaju po festivalu.

"Bilo je tako dobro i sjajno iskustvo. Još uvijek se zabavljamo! Bio je to nevjerovatan nastup, prvi put smo svirali u Srbiji i nismo razočarani", izjavili su oni i dodali: "Ovako festival treba da izgleda".

Hot Since 82 objavio je na Instagramu snimak sa svog nastupa na mts Dance Areni i napisao: "'Exit' festival, Srbija - mjesto puno sjajnih ljudi koji plešu do izlaska sunca. 'Exit' porodico, hvala!".

Frontmen benda Viagra Boys, Sebastian Murphy kazao je da je publika bila sjajna a da mu se lokacija izuzetno dopala jer voli kada se nalazi na mjestima koja imaju istoriju.

"Bilo je nevjerovatno, da, zaista dobra publika, veoma cool biti ovdje prvi put. Kada sam dolazio bilo mi je jako cool jer je ovdje kao neka vrsta drevne ratne tvrđave ili tako nešto, uvjek je cool kada iza toga stoji historija", izjavio je on.

Jungle pop duo Sofi Tukker oduševio se publikom i jedinstvenom lokacijom Petrovaradinske tvrđave koja je dom festivala već 23 godine.

"Bilo je sjajno, nevjerovatna energija, bilo je savršeno! Ovo je sigurno bio jedan od najboljih prvih nastupa koje smo ikada imali”, izjavio je Tukker, i dodao: "Mislim da je ovo najbolja lokacija za festival na svijetu! Bili smo na većini njih, i ova Tvrđava sa drugim malim zabavama svuda, i Dance Arena mislim da je najbolja".

Dvojac "Agents Of Time" napominju da je "Exitova" energija nešto što se ne može naći nigdje drugo.

"To je potpuno drugačija vrsta vibracije…Kao da ste ušli u drugi grad, gdje se kombinuju sve različite vrste muzike, tako da dobijate svu ovu energiju, mislim da je to nešto što ne možete naći nigde drugo", izjavili su oni.

Ženski indie-techno-house duo "Gioli & Assia" prvi put su nastupile na "Exitu", objasnile su da nisu znale šta da očekuju ali da je bilo prelijepo - "Bilo je nevjerovatno i zapravo pošto je to bio prvi nastup nismo znale šta da očekujemo i nismo očekivale da će biti toliko ljudi. Zapravo je bilo tako lijepo vidjeti kako svi plešu s jednog na drugi način. Bilo je prelijepo i stvarno nam se dopalo".

Osnivač hip hop zajednice "Blackout" koja je na Glavnoj bini proslavila svoju 30. godišnjicu postojanja i uticaja u regionu Phat Phillie zahvalio se "Exitu" na razglasu.

"'Exit' kao naš najjači festival, ne samo regionalni nego i jedan od najvećih svjetskih festivala je dao šansu hip hopu i nama da budemo dio ove sjajne velike proslave večeras, i to je potvrda da je hip hop nešto što je bitnije od muzičkog izražaja, da je to jedan način života, drugačije ramišljanje, da povezuje ljude svih različitih backgrounda. 'Exitu' hvala za to", kazao je on.

Publici se zahvalio i DJ Space Motion koji je u kratkoj objavi sa nastupa napisao – "Sinoć je bilo specijalno, kao i uvijek kad puštam u gradu u kom sam se zaljubljivao u muziku. Zahvalan sam što sam bio sinoć na toj bini i vidio toliko poznatih lica. Hvala ljudi na energiji koju uzvraćate nazad".

Kraljica regionalne muzičke scene, kako se navodi u saopštenju "Exita", Senidah još jedna je u nizu izvođača koji su festival opisali kao ludilo.

"Od malena sam željela ići na 'Exit'. Volim taj vibe. Volim kako sa svih strana dođu ljudi", rekla je ona.

Dok se i dalje snažni utisci slažu, otkriveni su datumi za 2024. godinu - sljedeći "Exit" trajaće od 11. do 14. jula.