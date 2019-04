Jačanje prijateljskih veza i sjećanje na Jadranku Stojaković

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović izrazila je uvjerenje da će Festival japanske trešnje - u spomen Jadranki Stojaković, kao i slični događaji na kojima se promoviše bogatstvo različitih kultura, doprinijeti jačanju prijateljskih veza Srpske i Japana, te ocijenila kako je Stojakovićeva notama spojila dvije kulture.

Cvijanovićeva je izrazila zadovoljstvo što je bila u prilici da bude pokrovitelj ove manifestacije koja je održana u čast prosvaljene kantautorki Jadranke Stojaković, te zahvalila ambasadoru Japana Hidejukiju Sakamotu što je učestvovao u njegovoj organizaciji.

Ona je u obraćanju okupljenima u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banjaluci rekla da je Stojakovićeva bila veliki čovjek, ponos svima i da je ostavila snažan trag na mnogim generacijama, te da je ovo mala prilika da joj se oduže.

"Ona je nešto zajedničko što imamo mi i Japan. Osim što smo pratili njen život i stvarlaštvo, večeras smo mogli da osjetimo kako je to kada se spajaju kulture", istakla je Cvijanovićeva.

On je zahvalila narodu i Vladi Japana na svemu što su Srpskoj dali od od rata do danas, te podsjetila da je Japan jedan od najvećih donatora koji je uložio blizu milijardu KM na prostor BiH, od čega je znatan dio sredstava otišao u Srpsku.

"Sprovodili su se sjajni projekti na nivou lokalnih zajednica, ulagalo se u javno zdravstvo, obrazovanje, u komunalnu djelatnost, nabavku određenih saobraćajnih sredstava i svega onoga što smo mi iskazali kao potrebu", podsjetila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je posebno naglasila vezu sa Japanom preko brojnih ljudi sa ovih prostora koji su imali priliku da se, zahvaljujući donacijama, stipendijama i slično, edukuju i usavršavaju u toj zemlji, a onda se vrate da ovdje žive i podijele svoje znanje.

"Naravno, veza je i Jadranka Stojaković, žena koja je obilježila mnoge generacije na prostoru bivše Jugoslavije, ali kada vidimo kako je radila, živjela i stvarala u Japanu, onda znamo da je ostavila trag u toj zemlji i to me čini srećnom i na neki način smo u obavezi da to pamtimo", naglasila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je zahvalila i članovima Udruženja oboljelih od ALS-a sa kojima je došla u kontakt prije nekoliko godina i prepoznala njihove potrebe.

"Osim što je ovo veče saradnje sa Japanom i sjećanje na Jadranku i sve što nam je dala, ovo treba da bude i veče kada iskazujemo podršku i udruženju i svim oboljelim i da znaju da u institucijama, ali i u nama kao građanima, imaju podršku za sve što im je potrebno", poručila je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je dodijelila plaketu "Palata Republike Srpske" japanskom ambasadoru za pružanje podrške u obrazovnom, kulturnom i naučnom razvoju društva, organizaciji humanitarnih akcija, kao i za jačanju sveukupnih odnosa između Japana i Srpske.

Sakamoto je zahvalio Cvijanovićevoj za učešće u organizaciji ovog događaja, te izrazio nadu da će biti nastavljeno razvijanje prijateljstva Japana i Republike Srpske.

On je ocijenio da je ovo značajan događaj za jačanje saradnje između Japana i Srpske, te podsjetio i da je Jadranka Stojaković 20 godina živjela i stvarala u Japanu.

U okviru Festivala japanske trešnje sinoć je nastupila japanska grupa "Bikam" sa kojima je sarađivala Jadranka Stojaković, te etno grupa "Trag".

Kantautor Jadranka Stojaković preminula je početkom maja 2016. godine u Banjaluci nakon duge i teške bolesti. Ona je dugo bolovala od amiotrofične lateralne skleroze /ALS/.

Rođena je 24. jula 1950. godine u Sarajevu, gde je i počela svoju jedinstvenu muzičku karijeru. Među njenim najpoznatijim pjesmama su "Sve smo mogli mi", "Što te nema" i "Ima neka tajna veza".

Od 1988. godine živjela je u Japanu, do povratka u BiH 2012. godine. Posljednje dvije godine života provela je u Domu za starije osobe "Ivan Pavao Drugi" u Banjaluci.