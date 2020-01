Jakubović iz "Dubioza kolektiva": Stižu nam pohvale, kritike i recepti za sarmu

Najpoznatiji muzički sastav iz Bosne i Hercegovine "Dubioza kolektiv" objavio je novi studijski album "#fakenews", kao i novi video-spot za pjesmu "Take My Job Away".

Popularna "Dubioza" je poznata kao društveno angažovan bend, a novo izdanje kao i prethodni albumi bavi se socijalnim prilikama. "#fakenews" su donijele i nekoliko gostovanja drugih izvođača, a među njima je i legendarni muzičar i aktivista Manu Čao. U razgovoru za "Nezavisne" Brano Jakubović iz sastava "Dubioza kolektiv" govori o novom albumu, video-spotu koji je najavio album, saradnji s Manu Čaom i problemu odlaska mladih ljudi iz naše zemlje.

NN: Objavili ste novi album "#fakenews", kakve su zasad reakcije i možete li nam reći nešto više o samom albumu?

JAKUBOVIĆ: Album je izašao prije dva dana. Reakcije su odlične. Gomila ljudi nam se javlja preko društvenih mreža i šalju nam komentare, pohvale, kritike i recepte za sarmu. Pjesme smo pisali i snimali tokom zadnje dvije godine. Ponovo smo imali sreću da ugostimo neke od nama najdražih izvođača i jako smo zadovoljni finalnim rezultatom.

NN: Kao i dosad, singlovi na albumu su društveno angažovani, a sam naslov "#fakenews" je asocijacija na problem lažnih vijesti u eteru. Koliko je ozbiljan problem lažnih vijesti i kako se protiv njega boriti?

JAKUBOVIĆ: Lažne vijesti su se ozbiljno upetljale u našu svakodnevicu i može se reći da u velikoj mjeri direktno utiču na velike procese u svijetu, a samim tim i na naše živote. Lažne vijesti su pomogle da Tramp pobijedi na izborima u SAD, pomogle su da karikatura Borisa Džonsona odvede Veliku Britaniju u Brexit. Na našim prostorima već odavno postoji tradicija lažnih vijesti koja se samo prelila na društvene mreže i sada se, osim s lažnim vijestima, svakodnevno susrećemo s govorom mržnje, na koji smo toliko oguglali da ga više niko ni ne primjećuje. Lažne vijesti su trenutno najjače oružije svakog pojedinačnog jednoumlja koje egzistira na Blakanu.

NN: Zajedno s albumom, objavili ste i spot "Take My Job Away". Možete li nam reći nešto više o samoj pjesmi?

JAKUBOVIĆ: Pjesmu smo pisali zajedno s humanoidnim robotom koji se zove Robbie Megabyte. Sastavili smo ga i isprogramirali uz veliku pomoć članova "STELEKS Embedded Systems Cluba" koji čine Aldina Bundavić, Amina Tihak, Almir Bešić, Edin Omerović, Mugdim Đuliman, Adnan Arnautović i Abdulah Jamak. Bez njih ovaj eksperiment ne bi bio moguć. Željeli smo da napišemo pjesmu o uticaju vještačke inteligencije na našu ljudsku neinteligenciju, koja nas je dovela tu gdje jesmo.

NN: Pjesma govori i o velikom problemu nedostatka radne snage i odlaska ljudi, pošto nas roboti sigurno neće zamijeniti bar još neko vrijeme. Kakva su vaša predviđanja o tome kako će se rješiti problem odlaska u nekoj bližoj budućnosti?

JAKUBOVIĆ: Ja mislim da će nas roboti zamijeniti mnogo prije nego što mi mislimo. Kada pogledamo frapantne podatke o broju ljudi koji svakodnevno napuštaju našu zemlju lako ćemo doći do zaključka da će za desetak godina ovo ostati ne etnički čista teritorija, nego potpuno čista teritorija, na kojoj će živjeti samo članovi takozvanih političkih partija, koje su u stvari verzija narko-kartela, i njihove vođe. Naš plan je da do tada proizvedemo ogroman broj robota koji će popuniti sva prazna radna mjesta.

NN: Na novom albumu imate i nekoliko gostovanja, između ostalih i Manu Čao je jedan od gostiju. Kako su prošle te saradnje i šta ćete najviše pamtiti kada je u pitanju stvaranje ovih pjesama?

JAKUBOVIĆ: Velika nam je čast da smo još jednom mogli sarađivati s Manu Čaom, ali i sa ostalim ljudima koji su gosti na albumu. To su sve ljudi čiji rad jako poštujemo i svaka od saradnji je nastala spontano, što bi se reklo organski. Najviše ću pamtiti saradnju s Manu Čaom jer je do nje došlo na nevjerovatan način. Mi njega uopšte nismo pitali za saradnju nego je naš zajednički prijetelj puštao Manuu demo snimke pjesama koje smo radili za ovaj album. On je čuo muziku za "A Cross the Line" i odmah je iskopirao na stik. Dva mjeseca kasnije na mail su mi stigle trake njegovih vokala s porukom da ih iskoristimo ako nam se svide. Mi uopšte nismo znali ni da je uzeo traku niti da je nešto snimao.

NN: Koliko vam je u globalu važno da njegujete stvaranje pjesama na drugim jezicima i da li to može doprinijeti većem predstavljanju benda inostranoj publici?

JAKUBOVIĆ: Mi od početka karijere praktikujemo da snimamo jedan album na našem jeziku pa onda jedan na stranim jezicima, uglavnom na engleskom. U zadnje vrijeme koristimo španski i francuski. Na ranijim izdanjima snimali smo i na talijanskom i ruskom. Mi to radimo jer imamo potrebu da svoje pričamo na razne načine i iz raznih uglova. Pokušavamo svoje priče približiti publici koja nije s našeg govornog područja. Svaki jezik pjevamo s jakim balkanskim akcentom. Ne pokušavamo biti Englezi u Engleskoj.

NN: Za nekoliko mjeseci će i ljetna sezona festivala. Da li već sada imate neke datume potvrđene u regionu i da li je možda u planu i dolazak u Banjaluku?

JAKUBOVIĆ: Većina koncertnih datuma za 2020. godinu su već popunjeni, ali nisu još svi objavljeni. Za sve ljude koji su zainteresovani najbolje je da prate datume na našem veb-sajtu dubioza.org, koji se svakodnevno ažurira ili što bi mlađi naraštaji rekli - updatea.