Jasmin Levi: Moja muzika postaje sve intimnija

BEOGRAD - Izraelsku muzičarku Jasmin Levi, očekuje nastup 22. juna na Belgrade river festu, a specijalno za "Tanjug" ona kaže da je kroz godine njen odnos prema muzici i publici postao sve intimniji.

"Način kako publika odgovara na moju muziku, kao i izvedba, dozvoljavaju mi da donesem intimnost na pozornicu. Svi prolazimo kroz mračno ili duboko putovanje koje je svejedno prosvetljujuće", istakla je Levi.

Vlasnica hitova "Una noche mas", "Alegria" i "Adio kerida", koji su osvojili svijet i svrstali je među najveća imena svjetske muzičke scene, po drugi put nastupa u Beogradu, ovoga puta u magičnoj festivalskoj atmosferi na velikoj sceni Belgrade River Festa na platou Geozavoda.

Ovdašnja publika je pokazala veliko interesovanje tokom njenog prvog beogradskog nastupa 2019. godine, kada je umjetnica ispunila očekivanja i maestralnim vokalom, ekspresivnošću osvojila njenu naklonjenost.

Levi važi za najveću zvijezdu "world music" scene koja glasom oživljava oporost, strasti i tople boje Mediterana.

Pjevačica koja spaja uticaje jevrejske narodne muzike sa flamenkom i bliskoistočnim uticajima, poručila je pred dolazak u Beograd, da se "sprema da razbije sve granice između nas".

"Sve to je u meni. Ja sam ishod svih tih sudara. Moj glas, kao i moje telo, čitavo moje biće to iznosi, a sloboda koju posedujem dozvoljava mi da to izrazim bez stida", naglasila je muzičarka.

Jasmin Levi u pratnji muzičara stvara muzički doživljaj utemeljen na latino i flamenko kulturnoj baštini, prožet i modernijim zvukom, interpretirajući priče o ljubavima, posljednjim zagrljajima, rastancima, slaveći život i emocije.

Na podsjećanje da je ranije u intervjuu "Tanjugu" rekla da Beograđani žive kao stanovnici Sredozemlja jer rado sjede na ulici, Levi je odgovorila da se nada da "gledaju u nebo i dozvoljavaju zvuku muzike, da ih odnese daleko od briga i dnevnih strahova".

Upitana koliko su na nju uticale muzičke legende kakve su Bili Holidej ili Edit Pijaf, Levi je rekla da im se divi zbog njihovih glasova, ali još više što su kroz njih bile sposobne izraziti svoj bol.

"I koristile su svoje glasove kao isceliteljsku moć. Obe su imale loša i teška iskustva, a ipak su bile jake kao Majka Zemlja", ocijenila je Levi.