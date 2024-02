Jasna Gospić sa fotografijom sa Titom prisjetila starih vremena

SARAJEVO - Jasna Gospić je bogatu muzičku karijeru započela kao gimnazijalka u Sarajevu sa grupom "Ambasadori", sa kojima je snimila pjesmu "Dođi u pet do pet", koja je i danas veliki hit, a kao šesnaestogodišnjakinja je imala priliku da se druži sa i pjeva Josipu Brozu Titu.

Gospić je tako nedavno na društvenim mrežama objavila sliku sa bivšim predsjednikom SFRJ, na kojoj su i njene kolege Ismeta Dervoz, Neda Ukraden, Mahir Paloš i Jadranka Stojaković.

Bh. pjevačica pojašnjava da je sliku dobila od prijatelja, te da je ona nastala u Bugojnu 1977. godine.

„Bilo je to vrijeme kada se znalo kako se ponašati u društvu u kojem su vladali dobri međuljudski odnosi, uzajamno poštovanje i ekonomski prosperitet. Bila je to Jugoslavija za koju je znao cijeli svijet i koju su svi poštovali najviše zbog Tita koji je imao perfektnu unutrašnju i vanjsku politiku. Međutim, mnogi danas taj period ne vole, osporavaju ga, pa čak i krive za situaciju u kojoj danas živimo. Bila sam i ostala Titova pionirka. Kao mala djevojčica, stajala sam u špaliru mašući zastavom Jugoslavije, dok nam je Tito mahao iz auta ne sluteći da ću ubrzo sjediti sa njim, razgovarati i pjevati. Jako me zaboli kada čujem kako ga nazivaju pojedinci, o vremenu takozvanog "Titoizma" u kojem smo, navodno, bili mučeni, sputani, ograničeni“, kaže Gospić.

Dodaje da svako ima neku svoju istinu.

„Vrijeme u kojem danas živimo je jako, jako ružno. Mladi masovno napuštaju Bosnu i Hercegovinu i tamo negdje u nekoj stranoj zemlji postaju najbolji studenti, uspješni biznismeni. Nikog nije briga. Najviše slušamo o tome koje su se stranke između sebe posvađale, a ko su oni ustvari? Ja ih vidim kao šačicu ljudi okupljenih oko zajedničkog vlastitog interesa. Sve to skupa ima jako malo veze sa narodom. Zamišljam kako se s njima družimo, kako pjevamo zajedno, kao što smo pjevali sa Titom. Komunikacija nikakva, ignorisanje umjetnika, književnika i, najzad, ne bismo znali šta smijemo pjevati“, govori pjevačica.

Ona nije optimistična ni kada je u pitanju situacija u BiH u budućnosti.

"Sjaši Kurta a uzjaši Murta", to je naša budućnost još dugo, dugo. Zato sam sretna da pamtim ona divna vremena. Možda bi bilo bolje da ih ne pamtim, ne bi mi onda ovako teško padao ovaj maraton ničega o ničemu, a toliko toga treba i može da se uradi“, zaključuje Jasna.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.