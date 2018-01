Jedan od najvećih metal bendova svih vremena odlazi u istoriju

Jedan od najvećih metal bendova svih vremena, legendarna američka grupa Slayer, najavila je kraj.

Jutros su iz benda službeno saopštili kako će u ovoj godini održati oproštajnu turneju, nakon koje će se bend razići.

Datumi oproštajne turneje nisu još uvijek saopšteni, ali su iz Slayera kazali kako će nastupati na svim kontinentima, te da će turneja biti "svjetska".

"Nakon više od 35 godina vrijeme je da počnemo primati penziju. Volim pjevati, volim putovati, volim svirati bas, ali meni je gotovo 60 godina. Nemam ja više snage za sve to", rekao je pjevač i basista Slayera, Čileanac Tom Araja (Araya).

Slayer je osnovan 1981. godine, a osnovali su ga gitaristi Keri (Kerry) King i Džef Haneman (Jeff Hanneman), bubnjar Dejv (Dave) Lomabrdo i basista i pjevač Araja.

U decembru 1983. godine izdali su album " Show No Mercy", koji im je donio planetarnu slavu, a njihovi hitovi "South of heaven", "Seasson in the abbys" i "Raining Blood" se smatraju himnama thrash metal muzike.

Zajedno sa Megadethom, Metallicom i Anthraxom, Slayer je činio "veliku četvorku" thrash metala.