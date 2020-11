Jermensko-američki bend System Of A Down šalje poruku novim pjesmama

NJUJORK - Nakon 15 godina pauze, osvajači Gremi nagrade, jermensko-američka rok grupa System of a Down vratila se na muzičku scenu sa dvije nove pjesme. Pjesmama "Protect The Land" i "Genocidal Humanoidz" žestoki rok bend System Of A Down upućuje poziv da se pomogne jermenskom narodu Arcaha i Jermenije.

Grupa je bila motivisana nedavno rasplamsanim sukobom između naroda Republike Arcah i Azerbejdžana, kome se pridružila Turska kao jedna od najodgovornijih zemalja za nasilje koje potresa taj region već 26 godina.

Grupu čine članovi - Serj Tankian (vokal), Daron Malakina (gitara), Šavo Odađian (bas) i Džon Dolmajan (bubnjevi).

Posljednje izdanje System Of A Down bio je dvodijelni album "Mesmerize" i "Hypnotise" (2005), oba prodata u više milionskim tiražima.

Bend želi da ukaže na ovaj genocid i sakupi prilog za narod Arcaha i Jermenije, i sve tantijeme od te dvije pjesme grupa će dati fondu "Armenia Fund".

Pjesme je napisao, komponovao i producirao gitarista Daron Malakian, koji je poslao poruku ostalim članovima grupe da "bez obzira na to kako se osjećaju vezano jedni za druge, treba da to ostave po strani, jer je ova situacija daleko važnija i veća od svega, od samog benda i da moraju da urade nešto i pomognu svom narodu, onako kako najbolje znaju-muzikom".

Povodom toga momci iz benda su dali zvaničnu izjavu:

"Mi, System Of A Down, upravo smo objavili novu muziku, prvu za proteklih 15 godina i radimo to zato što nas četvorica jednoglasno, imamo nešto važno da vam poručimo.

"Protect The Land" i "Genocidal Humanoidz" govore o ozbiljnom ratu koji je nametnut našim otadžbinama: Arcahu i Jermeniji".

Da podsjetimo, 27. septembra udružene snage Azerbejdžana i Turske (zajedno sa ISIS teroristima) napale su Republiku Nagorno-Karabah koju Jermeni sada zovu Republika Arcah i od tada traju borbe, bombardovanje, reketiranje i teroristički napadi na civile, stare i mlade.“

"Građani su prinuđeni da se kriju po skloništima da bi izbjegli kiše kasetnih bombi koje padaju po njihovim ulicama i domovima, bolnicama i hramovima.

Nasilnici su zapalili njihove šume i ugrozili sav živi svijet, koristeći bombe punjene bijelim fosforom i ostalo nedozvoljeno oružje.

Muzika i stihovi pjesama govore za sebe, a potrebno nam je da vi govorite u ime naroda Arcaha", stoji u zaključku rok grupe.