Jesen i zima 2023. u Štark Areni: Brajan Adams, Il Divo, Džiboni....

Velike svjetske zvijezde kao Brajan Adams, operska pop atrakcija "Il Divo", regionalni muzičari Džiboni, Dino Merlin i Stjepan Hauser obilježiće narednu koncertnu jesen i zimu 2023. u Štark Areni.

Jedan od najpopularnijih i najuticajnijih muzičara regionalne muzičke scene, Zlatan Stipišić Džiboni zakazuje susret sa beogradskom publikom 20. oktobra u Štark areni, gdje je prvi put nastupao prije tačno deset godina.

Slavni violončelista Stjepan Hauser najavljuje svoju prvu solo turneju "Buntovnik sa violončelom" ("Rebel with a Cello") u okviru koje će 24. oktobra nastupiti u beogradskoj Štark Areni.

Biće to njegov prvi koncert van dua "Cellos" od rastanka sa kolegom Luke Šulića, koji je u solo varijanti gostovao u Sava centru februara 2020. godine.

Muzička svjetska atrakcija, ansambl “Il Divo” po četvrti put će doći u Beograd 28. oktobra u Štark Arenu, u okviru ovogodišnje turneje "IL DIVO – A New Day Tour".

Serija spektakularnih koncerata su svojevrsni omaž svim najatraktivnijim muzičkim arijama popularnog operskog roka kao jedinstvenog muzičkog izraza koji ovaj harizmatični ansambl njeguje, a osnivač sastava je čuveni Sajmon Kalou, tvorac muzičkih takmičenja "Ja imam talenat", "Idol", "X Faktor", gdje učestvuje uvijek i kao žiri.

Do sada neviđena pomama i nezaustavljiva "Merlinomanija" zavladala je u Beogradu, ali i čitavoj Srbiji zbog najavljenih koncerata Dina Merlina u Štark Areni.

Na samom kraju, do sada je zakazan još i kanadski kantautor, nekada jedna od najvećih zvijezda svjetske scene - Brajan Adams, koji će u okviru svjetske turneje "So Happy it Hurts" nastupiti pred domaćom publikom 12. decembra u beogradskoj Štark Areni, nakon uspješnog nastupa na istom mjestu krajem 2019. godine.

Za one koji vole modernu folk muziku, u Štark Areni će od jeseni nastupati i pjevačice Aleksandra Prijović (29.09. i 30.09.), Ana Nikolić (07.10.), Aca Lukas (standardno na svoj rođendan 03.11. uz premijeru igranog filma "Kafana na Balkanu" o njegovom životu), Miroslav Ilić (takođe na svoj rodjendan 15.12.) i Milica Pavlović (23.12.).

(Tanjug)