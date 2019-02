Jevđević: Život je horor i zato je bolje staviti šljem na glavu

​Džipsi-pank bend iz Sijetla "Kultur Shock", koji se specijalizovao u miješanju žanrova kao što su rok, metal i pank s tradicionalnom balkanskom muzikom, objavio je novi singl i video-spot za pjesmu "Superevil".

Frontmen ovog legendarnog benda, Sarajlija Srđan - Đino Jevđević u razgovoru za "Nezavisne" ističe da nova pjesma govori o besmislu rata, iskrivljenim vrijednostima društva i pogrešnim slikama koje se plasiraju našoj djeci svakodnevno putem medija. Novi singl je numera koja je dio albuma "Dream", a osim nove pjesme bend najavljuje i veliku svjetsku klupsku turneju.

NN: Možete li nam reći nešto više o tematici ovog singla?

ĐINO: Tužna činjenica našeg vremena: biti vojnik je jednako pojmu biti ubica. Možemo se svi pretvarati i sakrivati iza patriotizma i iza ubistava žena i djece, silovanja i spaljenih sela, jer je to nešto što radimo za našu zemlju i njenu slavu, međutim svi na svijetu znaju da to nije tako. Mi smo odlučili da stvari nazovemo pravim imenom. Zapravo, otići ću jedan korak dalje i izjavljujem da ako bi neko držao moju porodicu kao taoca, a da ja imam samo dva izbora u životu, da budem vojnik koji ide u rat ili da budem profesionalni plaćeni ubica, ja bih izabrao ovo drugo. Razlog, naravno, nije novac, već tračak nade da postoje veće šanse da ne strada neka nevina osoba. Tvoja zemlja, tvoja vlada i tvoji lideri te lažu. Našu djecu odgajamo pogrešno. Tu nema nikakve slave, već samo smrt.

NN: Pjesmu prati i zanimljiv video-spot. Ovo je interesantna kombinacija snimaka benda i strip-umjetnosti. Možete li nam reći kako ste došli na ovu ideju i koju poruku ovaj spot nosi?

ĐINO: Djeca treba da ostanu sa svojim superjunacima iz stripova. Svijet je otišao predaleko sa video-igrama i nasiljem, od kojeg bi čak i superheroj iz stripa pobjegao. Takođe, glorifikacija rata "to nisam ja, to je rat" je ono što je posebno loše s ovim svijetom. To si ti, čovječe, ti koji siluješ i ubijaš, i niko drugi. Dosadili su nam slatkorječivi govori i prenos poruka u šiframa. Vrijeme je da istina izađe na vidjelo. Znam da će biti bolno za neke nježne uši, ali život je horor i zato bolje da staviš šljem na glavu.

NN: Spomenuli ste da ova pjesma najavljuje novi album?

ĐINO: Ne, ovo je zapravo šesta pjesma s albuma u drugom dijelu singla "Evil". Ovaj album sadrži pet singlova: "Drama", "Resilience", "Evil", "Awake!" i "Mental".

Moguće je da će doći do nekih promjena, ali to je uglavnom to. Album je pisan na engleskom, srpskom, bosanskom, hrvatskom i japanskom jeziku. Naziv albuma je "Dream" i u svom imenu sadrži početna slova svih singlova "Drama", "Resilience", "Evil", "Awake" i "Mental". "Kultur Shock" svira non-mejnstrim muziku posljednje 23 godine i objavili smo 11 albuma i svirali preko 1.500 koncerata. To nije ništa manje od sna (eng: dream). Album će biti na tržištu prije početka naše turneje.

NN: Kakvi su vam planovi kada su u pitanju živi nastupi i koncerti?

ĐINO: Mislim da su datumi nastupa već objavljeni. Sviramo u Evropi u martu i aprilu. Turneju po SAD smo već počeli, ali takođe postoje planovi da se nastupi nastave i u septembru. Važno je napomenuti da je ovo klupska turneja. Volimo svirati na velikim festivalima, ali klubove volimo više jer upravo najbolja priroda našeg benda potiče iz klubova. Volim da nastupam pred manjom publikom, za one koji nas podržavaju ove 23 godine. Oni su razlog što i dalje postojimo. Oni zaslužuju klupsku turneju. Opet ponavljam, novac nikada nije bio cilj ovog benda. Mi sebe zapravo smatramo veoma sretnim jer imamo mogućnost da sviramo pred ljudima sve vrijeme.