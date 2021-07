Jonas Blue za "Nezavisne": Ljudi se rijetko smiju, moja muzika pomaže

Planetarno popularni engleski DJ Jonas Blue svoje muzičko umijeće je pokazao i pred "Exitovom" publikom na Petrovaradinskoj tvrđavi, i to posljednjeg dana ovog festivala. Jonas Blue je na muzičkoj sceni tek šest godina, iza sebe ima svjetske hitove s najvećim zvijezdama, a čak nekoliko puta je pokorio YouTube scenu sa stotinama miliona pregleda na svojim spotovima.

Njegove numere čujete svakodnevno u prolazu, trgovinama, klubovima, bilo gdje u svijetu, a samo neke najpoznatije su "Perfect strangers", "Fast car", "By Your Side", "Mama", "Polaroid" i mnoge druge.

Prije nastupa na ovogodišnjem "Exitu", gdje je podigao atmosferu do usijanja, Jonas Blue je dao intervju za "Nezavisne", u kojem je govorio o samom značaju "Exita", svojoj karijeri, festivalima, a ekskluzivno je otkrio i s kim publika može da očekuje njegove buduće saradnje.

NN: Koliko je značajno za Vas što se "Exit" održava ove godine, nakon svega što se izdešavalo s virusom korona?

JONAS BLUE: Veoma je značajno. Ovo je moj prvi nastup poslije godinu i po. Za mene, koji sam na sceni šest godina, nakon svega što je prouzrokovala pandemija ovo je povratak, tj. prvi veliki nastup i nešto o čemu sam sanjao ovih godinu i po. Trebalo mi je ovako nešto kao inspiracija za povratak u studio. Drago mi je što poslije svega nastupam baš ovdje i ne mogu dočekati da počnem.

NN: Mnoge Vaše pjesme muzikom asociraju na mladost, slobodu i zabavu. Koliko Vam je važno da upravo taj osjećaj izazovete u ljudima koji Vas slušaju?

JONAS BLUE: S obzirom na to da je ovaj period bio težak za mnoge ljude, mislim da se samo još više pokazalo da moja muzika pomaže ljudima. Dobijam mnogo poruka od ljudi koji kažu: "Tvoja muzika mi je pomogla u ovoj krizi", a pogotovo pišu koliko su im pjesme, kao što su "Rise", "Perfect strangers" i "Mama" pomogle da pobijede krizu. To je veoma emotivno za mene. Ja sam srećna osoba i to je razlog zbog kojeg pišem takve pjesme. Ne želim govoriti o tužnim stvarima, lošim vezama, ja samo želim stvoriti muziku koja ljude čini srećnima. Mislim da su ljudi rijetko nasmijani, tako da je to za mene velika stvar i drago mi je da pomažem mnogima.

NN: Gdje ste dosad nastupali i gdje je bila najbolja žurka?

JONAS BLUE: Najbolje mjesto na kojem sam nastupao? Uh, to bi vjerovatno bio moj prvi "Tomorrowland". Bio sam toliko uplašen nastupajući prvi put na toj sceni. Kada jednom nastupite na glavnoj bini "Tomorrowlanda", to znači da ste uspjeli kao DJ. To je bilo prije nekoliko godina, bio sam toliko nervozan i mislim da sam baš te sedmice izdao "Perfect stranger". Ja sam je predstavio, ali svi su stajali mirno, jer niko od njih nije znao pjesmu. Sada, kada pustim taj snimak, vidim da su neki ljudi ipak igrali, pjevali, plesali. Rekao bih da je to bilo nešto što ću uvijek pamtiti. Naravno, očekujem da bi mi i "Exit" mogao ostati u takvoj uspomeni.

NN: Da li u narednom periodu planirate nove saradnje s nekim izvođačima, nešto čemu bi se publika mogla obradovati?

JONAS BLUE: Prije nekoliko godina napravio sam pjesmu "Ritual" s Tiestom i Rita Orom. Ove godine sam napisao pjesmu, poslao sam je Tiestu i svidjela mu se. Nadam se da ćemo je moći zajedno snimiti, a bilo bi zaista odlično kada bismo i uspjeli. Takođe, u igri je i David Geta, pa ćemo vidjeti šta će biti. Pokušavam raditi s izvođačima iz Velike Britanije, a još ćemo vidjeti šta će se desiti. Imam još nekoliko singlova ove godine, tako da ćemo vidjeti.

NN: Koji je Vaš omiljeni muzički festival?

JONAS BLUE: Moj omiljeni muzički festival je i jedan od posljednjih na kojima sam nastupao - "EDC Mexico". Volim tu energiju, ljude, oni jednostavno sebi dozvole da se dobro provedu, a svi su obučeni u šarenu odjeću. Prednost je i što možete ići na različite bine, što je za mene odlično, jer mogu da se ponovo povežem s prijateljima na drugim binama.

NN: Činjenica je da imate mnogo pregleda na YouTubeu. YouTube je veoma popularna platforma, ali da li ti pregledi danas pokazuju pravi kvalitet, da li nešto dokazuju i koliko su važni za Vas?

JONAS BLUE: Pregledi su dokaz da ljudi generalno žele slušati vašu muziku. Da li to čini muziku boljom? Pa i ne baš. To mora prvenstveno da dođe iz srca, iz duše, i ako ljudi reaguju, ako im se svidi, to je jedino bitno. Ja pročitam dosta komentara na YouTubeu. Okružen sam mnogim ljudima koji mi govore da je ono što radim odlično, ali odlazim na YouTube jer su tamo svi veoma, ponekad i previše, iskreni. To je još jedna od najboljih platformi da te svi čuju i da budeš viđen. Poštujem to što ljudi izdvoje vrijeme da napišu komentar i ja ih svakako većinu čitam, jer ne želim da budem od onih koji ih ne čitaju.

NN: Za sam kraj, kakav je osjećaj nastupati na "Exitu" u Novom Sadu?

JONAS BLUE: Osjećao sam strašnu nervozu. Dugo sam DJ, ali je problem u tome što sam bio izvan svega ovoga godinu i po. Međutim, svakako se uvijek potrudim da ljude zabavim. To je u stvari pozitivna nervoza, srećan sam i drago mi je da sam se vratio.