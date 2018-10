Joost Spijkers za "Nezavisne": Za mene je sevdah balkanski bluz

Holandski umjetnik Jost Spajkers privukao je pažnju regiona putem društvenih mreža izvođenjem sevdalinki. Umjetnik koji nema korijene sa ovih prostora za sebe kaže da je jedini holandski sevdahlija, a sa svojom grupom "Ashton Brothers" izvodi neke od najljepših sevdalinki širom svijeta. Sa muzikom sa ovih prostora se upoznao još u ranoj mladosti, pošto mu je maćeha iz bivše Jugoslavije.

Spijkers na svojim nastupima neupućene zbuni, ali vrlo brzo pridobije, a ostale oduševi veselom naravi i neposrednošću. Na kanalu YouTube se mogu pronaći video-snimci na kojima ovaj umjetnik izvodi sevdalinke, a posebnu pažnju publike privukao je snimak na kojem pjeva i svira na flašama numeru "Ružo moja".

Spijkers priznaje da u početku nije toliko razumio snagu koju nosi sevdah ili, kako ga on naziva, balkanski bluz, te da je upoznat i sa drugim muzičkim žanrovima sa ovih prostora. On dodaje da ga je ljubav prema sevdahu spojila sa njegovom suprugom Ivom, sa kojom ima troje djece, a ljubav prema sevdalinkama dovela ga je i do jednog od najboljih interpretatora sevdaha, Bože Vreće, sa kojim je snimio i jedan singl. U razgovoru za "Nezavisne" Joost Spijkers govori o ljubavi prema balkanskom bluzu, emocijama koje sevdah u njemu budi, singlu koji je snimio sa Vrećom, kao i planovima za njegov album koji će se zvati "Spijkers na našem".

NN: Da li razumijete riječi koje pjevate?

SPIJKERS: Naravno. Proučavao sam tekstove koje pjevam da bih ih bolje shvatio. Ovakav način proučavanja tekstova igra veliku ulogu u učenju jezika.

NN: Kakve su reakcije publike u Vašoj zemlji, kao i u drugim zemljama gdje nastupate kada pjevate pjesme iz Bosne i Hercegovine, jer ne poznaju naš jezik?

SPIJKERS: Ljepota je u tome što stvarno nije bitno. Kada publika ne razumije riječi pjesme, onda muzika dolazi direktno do njihovih srca. Ljudi ne treba da razmišljaju o strofama, već da se prepuste emocijama koje nosi muzika i sam nastup. Ljudi mi često govore: "Ne znam o čemu si pjevao, ali ta pjesma mi je dodirnula dušu."

NN: Zaljubili ste se u muziku sa ovih prostora u ranim godinama Vašeg života. Kako je ova ljubav rođena i kako je to izgledalo tada kada ste se prvi put susreli sa sevdah zvukom?

SPIJKERS: Odrastao sam uz roditelje koji su veliki zaljubljenici u muziku. Moj otac je plesao i svirao harmoniku. Moja maćeha je često tiho plakala kada bi slušala sevdah. Te suze su izgledale kao da dolaze sa drugog prošlog svijeta koji je bio samo njoj poznat. To je ostavilo veliki utisak na mene kao dijete. Na početku to mi je bilo previše teško kao malom dječaku da shvatim, i češće sam se prepuštao veselijoj muzici. Kasnije, kako sam odrastao, počeo sam da shvatam misteriju balkanskog bluza.

NN: Kada pjevate, kakvu emociju sevdah budi kod Vas?

SPIJKERS: Generalno, kada pjevam, to izgleda kao da mogu iza sebe da ostavim svakodnevni život. Osjećam da mogu da letim kao ptica i u mogućnosti sam da zaboravim svu tugu. To je nešto kao zdrava droga. Kada pjevam sevdah, u meni se budi sveprisutni osjećaj ljubavi, tuge i želje duboko sakrivene u mračnom mjestu za koje vjerovatno niste ni znali da postoji, ali je sigurno prisutno u našim dušama. Ovaj osjećaj pronalazi put kroz glas, kroz muziku, da bi se izrazio i pronašao svoj put iz ovog mračnog mjesta ponovo u otvoreni prostor gdje možemo letjeti slobodno kao ptice. To je tako oslobađajuće. Sada i ja mogu da plačem kao moja maćeha. Ne od tuge, ne od radosti, već od sevdaha.

NN: Upoznali ste našeg muzičara Božu Vreću, a takođe ste snimili i duet. Kakvo je njegovo mišljenje o Vašem pjevanju i koju ste pjesmu snimli zajedno?

SPIJKERS: Pisao sam Boži odmah nakon što sam čuo jedan od njegovih albuma. Želio sam da mu zahvalim i da mu kažem da obožavam njegov glas. Mislim da je on najbolji interpretator sevdaha našeg vremena. Rekao sam mu da sam ja jedini holandski sevdahlija, a on je već čuo za mene, YouTube je veoma moćna stvar, i napisao je pjesmu za nas dvojicu. Kada je došao u Holandiju, sreli smo se u maloj crkvi gdje smo pjevali zajedno. Bilo je čarobno. Moj punac i moj zet su snimali ovaj nastup. On je impresionista sevdaha, slobodan kao ptica, kao dijete i volim ga zbog toga. Pjesma "Ona spava na postelji od lala" je takođe na njegovom novom albumu i ja sam jako ponosan na to.

NN: Da li imate neku omiljenu pjesmu sa ovih prostora?

SPIJKERS: Postoji mnogo divnih pjesama sa vaših prostora koje volim da pjevam. Takođe planiram da snimim veliki dio ovih pjesama na album koji ću nazvati "Spajkers na našem". Pjesma "Evo srcu mom radosti" je numera koju sam izveo više od 1.000 puta u teatrima širom svijeta sa svojom grupom "Ashton Brothers". Uvijek će mi biti u srcu.

NN: Zahvaljujući sevdahu, zaljubili ste se u djevojku iz Sarajeva. Kako je to tada izgledalo i kakve su njene reakcije bile kada Vas je prvi put čula da pjevate?

SPIJKERS: Iva me čula kako pjevam u jednom od brojnih holandskih pozorišta. Prepoznala je svoj maternji jezik i odmah je rekla svojim prijateljima: "Ovo će biti moj budući muž, udaću se za njega." Njeni prijatelji su se tada smijali. Danas smo u braku i imamo troje predivne djece. Ona je ljubav mog života i moj dom.

NN: U ranijim intervjuima ste spomenuli da ste slušali i druge sastave sa ovih prostora poput bendova "Azra" i "Bijelo dugme". Da li ste znali da pjevač benda "Azra" Džoni Štulić živi u Holandiji?

SPIJKERS: Vau, to nisam znao! Ne poznajem ga lično, ali naravno znam njegove pjesme. Pjevao sam numere benda "Azra" dok sam još uvijek bio u pozorišnoj školi u Amsterdamu.

NN: Da li ste izučavali folklor i kulturu drugih zemalja i nacija?

SPIJKERS: Ne toliko mnogo kao muziku sa Balkana. Ali u svojim nastupima takođe pjevam na francuskom kao i nekoliko katalonskih romskih numera.

NN: Da li imate u planu da nastupite u našoj zemlji?

SPIJKERS: Trenutno nemam u planu, ali jedva čekam da se to ostvari.