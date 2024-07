Još deset dana do "Freshwave" festivala, prodato 93% promo ulaznica

BANJALUKA - Još deset dana ostalo je do novog izdanja "Freshwave" festivala, koji će na banjalučkoj tvrđavi Kastel od 1. do 3. avgusta okupiti neka od natraženijih regionalnih i svjetskih izvođača na pet festivalskih bina.

Kako su saopštili organizatori, ulaznice za dvanaesti "Freshwave" festival doslovno su razgrabljene, 93% promo ulaznica već je prodato, a 3+1 akcija ponovo se pokazala kao pravi potez za sve istinske fanove festivala, koji su zahvaljujući promo akcijama festivala i ove godine po povoljnim cijenama obezbijedili mjesto na najboljem festivalu u BiH.

"Podsjećamo da zavidnu listu imena koji će nastupiti na banjalučkoj tvrđavi Kastel ovog ljeta predvode headlajneri Hot Since 82, 'Adana Twins', Konstantin Sibold, Raxon, 'Drunken Kong', Coeus i čuvene '999999999' kao i ko-hedlajneri festivala Grše, 'Who See', Cunami Flo, Hiljson Mendela, Z++, Vojko V kojima se pridružuje još preko 70 izvođača, koji će nastupiti na nekoj od pet festivalskih bina", navedeno je u saopštenju organizatora.

Povodom novog izdanja "Freshwave" festivala, navode dalje, publiku očekuju i u festivalskom kampu uz bedeme tvrđave Kastel, na lijevoj obali rijeke Vrbas. "Osmišljen za potpuno uživanje i epicentar najboljih festivalskih sadržaja, ovog ljeta od 31. jula do 4. avgusta biće potpuno besplatno na raspolaganju svima koji kupe trodnevnu festivalsku ulaznicu. Kako bi na vrijeme obezbjedili svoje mjesto u festivalskom kampu potrebno je da se uz već kupljenu trodnevnu festivalsku ulaznicu prijavite na 'Freshwave' festival kamp na zvaničnom sajtu festivala. Broj mjesta besplatnog kampa je ograničen, pa požurite, iskoristite 3+1 akciju i rezervišete najbolji smeštaj za najbolje izdanje najboljeg BiH festivala - 'Freshwave' festivala", pojašnjavaju iz organizacije.

Za kraj dodaju da, ograničenog broja i po promotivnoj cijeni povedite drugara/drugaricu koja nedostaje jer je u toku 3+1 akcija u okviru koje za tri kupljene ulaznice četvrtu dobijate potpuno besplatno, a sve informacije u vezi sa ovom akcijom kao i sa cijenom ulaznica pronađite na zvaničnom sajtu festivala.

