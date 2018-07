Još jedan ispit pred "Banjalučankama"

BANJALUKA - Ženski kamerni hor "Banjalučanke" peti uzastopni put učestvovaće na najvećem i najrespektabilnijem svjetskom horskom takmičenju - Svjetskoj horskoj olimpijadi, koja će se u organizaciji Svjetske horske asocijacije "Interkultur" održati od 4. do 14. jula u Južnoafričkoj Republici u gradu Cvane.

Zahvaljujući dosadašnjim rezultatima i posljednjem velikom uspjehu hora - osvajanju zlatne medalje na Internacionalnom horskom takmičenju u Kalamati, najtrofejniji ženski horski ansambl iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine ostvario je pravo direktnog učešća na Svjetskoj horskoj olimpijadi, najznačajnijem planetarnom horskom takmičenju.

Pod umjetničkim rukovodstvom kompozitora i dirigenta Mladena Matovića, Ženski kamerni hor "Banjalučanke" ispunio je olimpijsku normu i kvalifikovao se za učešće u najvišem rangu takmičenja "Championship Competition".

Horska olimpijada konceptualno je podijeljena u tri takmičarska nivoa - kvalifikacije, zatim "Open Competition" (niži rang takmičenja) i Championship Competition (najviši rang takmičenja).

"Imajući u vidu broj i kvalitet ansambala zemalja učesnica Olimpijade, izuzetna je čast i privilegija biti predstavnik svoga grada i Republike na jednom ovakvom takmičenju i daćemo sve od sebe da opravdamo dosadašnje rezultate i visok rejting našeg hora. Mi znamo da su pred svako takmičenje očekivanja naše javnosti uvijek visoko postavljena, ali istovremeno veliki uspjeh je kvalifikacija i učešće na jednom ovakvom takmičenju", kazao je Mladen Matović, napominjući da je u prethodnom periodu u "Banjalučankama" u znatnoj mjeri došlo do smjene generacija, tako da će mnogim članicama ovo biti prvo učešće na Olimpijadi. Bez obzira na to, dodao je Matović, hor koji vodi kao i do sada daće sve od sebe jer je naporno i vrijedno radio, te je spreman da stane pred žiri.

Predstojeća Svjetska horska olimpijada u Južnoafričkoj Republici okupiće oko tri stotine horova iz više od 50 zemalja svijeta, a sve horove će u svakoj takmičarskoj kategoriji ocjenjivati sedmočlani stručni žiri, sačinjen od uglednih svjetskih kompozitora, dirigenata i eksperata za horsku muziku.

U prethodnih deset godina hor "Banjalučanke" je ostvario najznačajnije rezultate u svojoj istoriji osvojivši zlatne medalje na takmičenjima u Lincu, Valeti, Amsterdamu, Veneciji, Budimpešti, Barseloni, Magdeburgu, dva olimpijska srebra na horskim olimpijadama u NR Kini, Sjedinjenim Američkim Državama, te dva olimpijska zlata na horskim olimpijadama u Letoniji i Ruskoj Federaciji.

Zahvaljujući ovim rezultatima Ženski kamerni hor "Banjalučanke" je uvršten na zvaničnu rang-listu pedeset najboljih kamernih horova svijeta Svjetske horske asocijacije "Interkultur - Musica Mundi".

Učešće "Banjalučanki" na Svjetskoj horskoj olimpijadi u Južnoafričkoj Republici realizuje se prije svega zahvaljujući svesrdnoj podršci i razumijevanju Kabineta predsjednika Republike Srpske i grada Banjaluka.

Brojke

300 - horova koji učestvuju

50 - zemalja iz kojih dolaze