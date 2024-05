Još jedan skandal na Evroviziji: Nizozemac se potukao prije probe?

Nakon što se pojavila informacija da se nizozemski predstavnik Jost Klejn nije pojavio na generalnoj probi za finale Evrovizije, brojni fanovi su izrazili svoju zabrinutost. Društvene mreže su eksplodirale, a na Twitteru neslužbeno se šire informacije.

Pišu kako je došlo do fizičkog obračuna između Klejna i izraelske delegacije. Klejn je, kako tvrdi jedan korisnik Twittera, udario člana delegacije jer su se rugali smrti njegovih roditelja.

Jost je, uz devetoro ostalih finalista iz drugog polufinala, prisustvovao konferenciji za medije. Sjedio je pored Izraelke, a cijeli je vrijeme skrivao glavu ispod nizozemske zastave, na strani lica koja je gledala prema Eden. Kada je ona krenula odgovarati na pitanja, Jost se u potpunosti pokrio preko glave.

Onda je Eden jedan novinar upitao smatra li da je sa sobom donijela rizik i opasnost za druge takmičare, na što joj je voditelj rekao da ne mora odgovoriti. Jost je na to rekao: "Zašto ne?".

Inače, nizozemski predstavnik na Evroviziji, Jost Klejn, danas je trebao peti po redu nastupiti na probi. Stigao je u dvoranu, ali nije izašao na probu, kad je bio red na njemu. O njegovom izostanku se oglasio EBU.

"Trenutno istražujemo incident koji nam je bio prijavljen, a koji uključuje nizozemskog izvođača. Neće imati probe do daljeg. Nemamo drugih komentara u ovom trenutku" izjavili su, prenose "24Sata".

BREAKING Dutch Eurovision representative Joost Klein takes a nap during speech by the Israeli artist. pic.twitter.com/XjQ7WeVHAe