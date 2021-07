Još novih sadržaja na Nektar OK Festu 2021

I ove godine, sve posjetioce Nektar OK Festa na Tjentištu, osim odličnog muzičkog programa, u okviru kojeg će nastupiti najbolja imena domaće i regionalne muzičke scene, 13/14/15 avgusta očekuje još kvalitetnih programskih sadržaja.

Jedan od njih su i promocije knjiga poznatih autora, koje će se realizovati u okviru festivalske OK BOOK ZONE. Ovoga puta pred festivalskom publikom priliku da promovišu svoja izdanja imaće Dušan Vesić, rock novinar i Marko Šelić Marčelo, poznati muzičar, ali i pisac.

Promocija knjige "Bunt dece socijalizma", Dušana Vesića, održaže se u OK BOOK ZONI u subotu 14. avgusta. Ovom knjigom o prvoj generaciji bendova novog talasa Dušan Vesić zaokružuje trilogiju o najvažnijim momentima jugoslovenske rok kulture. Vesić je ovde prisutan u dvostrukoj ulozi: on je u isto vrijeme neposredni posmatrač koji je iz blizine pratio novi talas tokom njegovog nastanka, vrhunca i gašenja, a ujedno i pažljivi i odmjereni hroničar koji s vremenske, ali ne i emotivne distance dočarava, oživljava i približava kulturnu epohu precizno i živopisno. Zajedno sa publikom Vesić će nas povesti kroz putovanje misli i činjenica koja nose i ostala njegova djela.

U nedelju 15. avgusta druženje u OK BOOK ZONI rezervisano je za Marka Šelića Marčela, pisca kojem se dogodila muzika iako hronologija objavljenih dijela sugeriše da se desilo obrnuto. Sa ovim autorom osim na njegovom nastupu koji nas očekuje na Sensation OK stage-u u OK kampu u subotu, očekuje nas druženje i u OK BOOK ZONI kroz razgovor na temu "Proza i stihovi Marka Šelića Marčela“ u kojem ćemo proći kroz sva njegova izdanja.

Organizatori kažu da Nektar OK Fest ove godine na Tjentištu 13/14/15 avgusta nudi više od jednog razloga da nas posjetite. Stoga ukoliko još niste, iskoristite preostale dane do festivala i osigurajte svoje mjestu u festivalskom kampu.

U ponudi su paket OK kamp (kamp + ulaznica) po cijeni od 35 KM i Paket III (kamp + ulaznica + prevoz iz većih gradskih centara u BiH do Tjentišta i nazad) po cijeni od 60,00 KM. Više info o načinu prijave potražite na www.okfest.net/#booking.

Uz Nektar OK Fest i ove godine je prijatelj festivala kompanija m:tel.