Još tri dana do "Freshwave" festivala, Riverside stage na gradskoj plaži Sitari

BANJALUKA - Još tri dana ostala su do dvanaestog izdanja "Freshwave" festivala, koji se od 1. do 3. avgusta održava na banjalučkoj tvrđavi Kastel.

Kako navode organizatori festivala, nešto više od 72 sata dijeli nas od novog, dvanaestog po redu "Freshwave" festivala, koji će na banjalučku tvrđavu Kastel dovesti gotovo stotinu izviđača i na hiljade posjetilaca.

U toku su posljednje pripreme za pet festivalskih bina na kojima će u tri festivalska dana nastupiti neka od regionalnih i svjetskih najtraženijih imena.

"Freshwave" je zakazan ovog ljeta na Kastelu od 1. do 3. avgusta, a "Who See", Tsunami Flo, Z++, Hiljson Mendela, Grše, Vojko V. Zhiva, Dante, Jymenik, Hot Since 82, Adana Tvins, Konstantin Sibold, Rakon, Drunken Kong, Coeus i "999999999" headlajneri su i koheadlaneri su ovogodišnjeg izdanja festivala.

Riverside stage predstojećeg "Freshwave" festivala, kako navode dalje, nova je bina i novi sadržaj namjenjen ne samo publici festivala već i svima koji potraže spas od vrućeg ljeta koje će od 1. do 3. avgusta biti još toplije.

"Na gradskoj plaži Sitari na lijevoj obali Vrbasa čeka vas zagrijavanje pred festivalske večeri na tvrđavi Kastel u Banjaluci, a očekujte nastupe regionalnih izvođača koje ćemo svakako slušati na dvanaestom izdanju 'Freshwave' festivala", pojašnjavaju organizatori.

Povodom novog izdanja "Freshwave" festivala, kako kažu organizatori, posjetioce očekuju u festivalskom kampu uz bedeme tvrđave Kastel, na lijevoj obali rijeke Vrbas.

"Osmišljen za potpuno uživanje i epicentar najboljih festivalskih sadržaja, ovog ljeta od 31. jula do 4. avgusta biće potpuno besplatno na raspolaganju svima koji kupe trodnevnu festivalsku ulaznicu. Kako bi na vrijeme obezbjedili svoje mjesto u festivalskom kampu potrebno je da se uz već kupljenu trodnevnu festivalsku ulaznicu prijavite na 'Freshwave' festival kamp na zvaničnom sajtu festivala. Broj mjesta besplatnog kampa je ograničen, pa požurite, iskoristite 3+1 akciju i rezervišete najbolji smeštaj za najbolje izdanje najboljeg BiH festivala - 'Freshwave' festivala", zaključuju organizatori.

