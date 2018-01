Josipa Lisac slavi pola vijeka na sceni nastupom u Beogradu

Muzička diva Josipa Lisac pored koncerta 14. februara u beogradskom Sava centru kojim slavi 50 godina karijere.

Jubilej je obilježila nedavno i CD kompilacijom "Posve slobodna", na kojoj su se prvi put na jednom mjestu našle njene zapanjujuće izvedbe narodnih pjesama.

Na kompilaciji "Posve slobodna", između ostalih, nalaze se Josipine maestralne izvedbe sevdalinki „Omer beže“ i "Niz polje idu babo sejmeni" iz 1974. godine, a tu je i „Ðelem, đelem“ koju je snimila sa legendarnim Šabanom Bajramovićem i bendom Cubismo.

"Moj tata je imao singlice Nade Mamule i Zaima Imamovića. Iščeprkala sam to kao dijete i onda ti to negdje ostane zapisano. Sevdalinka, to je izuzetno kvalitetno, izuzetno teško za pjevanje. Esma Redžepova je, recimo, isto fantastična. Jako puno puta smo se susretale i lijepo pričale o muzici. 'Čaje šukarije' to je meni fantastično!", kaže Josipa.

Priznaje da je još negdje od sredine sedemdesetih godina željela da napravi jedan etno album, ali da se sticajem okolnosti to nije desilo, pa je umjesto toga imala samo povremene izlete u svijet tradicionalne muzike.

"Evo, do dana današnjeg nisam to napravila. I onda sam počela razmišljati možda ni ne treba, ako tako dugo nisam, možda nije bilo suđeno. Mada, još uvijek ima vremena... Ali dotaknula sam to", kaže Josipa.

Prepoznatljiva je po pop-rok hitovima kakvi su "Magla", "Hir, hir, hir", "Gdje Dunav ljubi nebo", "Boginja" i "Danas sam luda", Josipa Lisac slavljeničku turneju povodom 50 godina karijere simbolično završava koncertom 14. februara 2018. godine u beogradskom Sava centru.

Josipa je turneju bila započela na prošli Dan zaljubljenih upravo u Sava centru, koji je bio rasprodat desetak dana unapred.

Ulaznice za koncert Josipe Lisac za Dana zaljubljenih u Sava centru koštaju 1.800, 2.100, 2.400 i 2.800 dinara na blagajni Sava centra i preko mreže.