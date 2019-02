Jovan Matić, frontmen "Del Arno Banda": Kao društvo smo upali u zamku

Album, po mom dubokom ubeđenju, predstavlja odličan predložak kako progurati kroz ova vremena, obišli smo sve teme, sve emocije i one su važeće za sve ljude u regionu. Koliko moje iskustvo govori, svi mi u regionu živimo u sličnim uslovima, tište nas iste stvari i zato evo predloga, ohrabrenja, empatije i ljubavi za sve kroz deset pesama sa albuma "Ako ne znaš šta da radiš", kaže Jovan Matić.

Frontmen rege sastava "Del Arno Band" dodao je da je običaj grupe od njenog osnivanja da se bavi svim onim temama koje čine naše vrijeme i našu stvarnost, po čemu se ni novi album ne razlikuje, možda samo, dodaje dalje Matić, u smislu da su nekako izoštrili svoje poruke i učnili ih brutalno jasnim i direktnim. On u intervjuu za "Nezavisne" govori o novom albumu, spotovima i koncertu u Domu omladine.

NN: Koliko ste dugo radili na ovom albumu i gdje je album snimljen?

MATIĆ: Album smo uradili u dve etape, prva se desila na proleće 2017. godine kada smo snimili sada već dobro poznati singl "Još uvek ima nade" i još tri pesme. Preostale su spremljene u vidu skica još iste jeseni, a snimljene su od polovine avgusta 2018. do kraja septembra. Sve se odigralo u studiju "Del Arno Banda" "DABing" u Beogradu. Deset pesama ukupno se nalazi na albumu, to je prvi odabir od svih matrica i ideja koje smo od maja 2017. pa do danas uknjižili i spremili se na taj način za redovno objavljivanje.

NN: Na ovom materijalu se nalazi i singl "Meni se okreni", za koji je snimljen video-spot. Možete li nam reći nešto više o ovom spotu i da li će na novom albumu biti još ekranizacija nekih drugih pjesama?

MATIĆ: Spot za "Meni se okreni" sam video tek pošto je napravljen, hoću reći da ni na koji način nisam učestvovao u njegovom stvaranju. Međutim, rukovodim se time da svako treba da bude slobodan da uradi posao koji najbolje zna bez upliva "znalaca" sa strane. Mlada autorka ovog spota Staša Bukumirović ima, da kažem, izuzetno oko i senzibilnost i ja sam joj to i rekao. Ovo je tek prva od, nadam se, budućih brojnih saradnji jer nam se izuzetno dopalo kako ona vidi našu muziku. U spotu nisu glumci, toliko mogu da kažem, već ljudi koji su iz velikih sredina odlučili da svoj život nastave na prirodniji i životniji način. Sa ovog albuma već su izdvojena tri singla i sa njima i prateći spotovi. U ovom trenutku je nezahvalno prognozirati, mogu da kažem da je plan bar još tri, a možda ih bude više.

NN: Najavili ste i veliki koncert u Domu omladine u Beogradu 9. februara. Da li će ovaj nastup biti povod za promociju novog albuma i da li su u najavi još neki nastupi?

MATIĆ: Koncert u Domu omladine je svakako zvanična promocija albuma. Opredelili smo se da ga predstavimo najpre svojoj publici, što je za nas način da se odužimo za strpljenje koje je ona iskazala kroz sve ove godine. Podsećam, na ovaj album čekalo se 13 godina, pa je red da publika prva dobije priliku da ga čuje. Mi smo prilično uvereni da će ljudi uvideti da se strpljenje isplatilo. Čitava godina biće sada posvećena pokušajima da sviramo što više ovaj novi materijal uz naravno naše stare poznate numere.

NN: Koliko je, po Vašem mišljenju, isplativo u današnjem vremenu i eri singlova sa spotovima objavljivati albume?

MATIĆ: Nije ovde reč o isplativosti, reč je o tome da smo nekako svi, kao društvo, upali u svojevrsnu zamku. Svi noviteti, mislim na tehnološke, mobilna telefonija, internet, predstavljeni su nam kao alati koji će nam uštedeti vreme. A na kraju dana mi zapravo uviđamo da imamo sve manje vremena. To je paradoks nad paradoksima. U tom nedostatku vremena ljudi dolaze dotle da više nemaju ni toliko vremena da poslušaju jednu pesmu do kraja, a album, bar u našem slučaju, jest jedna celina, jedna priča od deset poglavlja i mi pozivamo ljude da odvoje tih 45 minuta i poslušaju tu priču redom kakva im je postavljena. Nije mi problem da potom kažu i "ne sviđa mi se", ali voleo bih da se posvete slušanju, to je važno. Mi nismo u eri singlova, mi smo u eri postojanja muzike a da ona nije zabeležena na nosačima, mi smo u eri "skip" slušanja muzike, a to nije dobro, slično je i u drugim umetnostima; odjednom ljudi nemaju vremena ni da čitaju, ni da gledaju filmove, ni da slušaju muziku, pa za što to imaju vremena?

NN: Na početku smo godine, kakvi su planovi "Del Arno Banda" kada su u pitanju koncerti i da li će biti prilike za nastupe i sa ove strane Drine?

MATIĆ: Mi svakako planiramo da se posvetimo što je više moguće nastupima, ima i drugih planova, ali centralni će biti taj. Mi mislimo da su poruke koje nosimo za sve ljude od Slovenije do Makedonije, od Mađarske do Albanije, i tako ćemo i raditi i to će nam biti platforma za nastupe. U tom smislu, nadamo se da ćemo moći, kako ti kažeš, preko Drine i ove godine.

NN: Rege muzika je nedavno proglašena za svjetsko kulturno nasljeđe. Kakav je Vaš stav prema ovome priznanju i kakav je položaj rege zvuka u današnjem vremenu?

MATIĆ: To što je rege uvršten u svetsku kulturnu baštinu za mene je samo potvrda onoga što smo znali i pre institucija, a to je da je ovo muzika koja korespondira sa svima, svuda gde su potrebni empatija, ljubav, ohrabrenje, uteha rege je prisutan. Njegov položaj se nije menjao tokom decenija, uvek je bio na strani onih kojima je potrebna pozitivna energija. U tom smislu danas je možda rege potrebniji nego ikada jer se čini da je vreme takvo, napetije nego ikada, i stoga mislim da to definiše njegov položaj danas. Možda to nama na ovom području ne izgleda tako jer su tenzije u odnosu na užase koje poznajemo manje, ali zapravo treba nam i još mnogo empatije, mnogo ljubavi, razumevanja, razumevanja za druge pre svega pa onda i za nas.