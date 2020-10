Jubilarnih 18 godina banjalučke muzičke škole "Opus conmusica"

BANJALUKA - Muzička škola "Opus conmusica" iz Banjaluke proslavlja veliki jubilej - 18 godina postojanja. Od dana osnivanja pa do danas ova škola pomjerila je granice muzičkog obrazovanja, a koncept učenja se bazira na želji, bilo djeteta ili odraslije osobe, da uči muziku, da muziku doživljava i da u njoj uživa.

Dragana Banjac, osnivač škole, ističe da je škola kroz 18 godina postojanja postigla zavidne rezultate kako na domaćem, tako i na međunarodnom terenu.

"U današnje vrijeme je najteža stvar opstati s obzirom na to da smo mi specifična škola. Jako smo zadovoljni našim radom i što se on pokazao kroz velike uspjehe koje je škola postigla za vrijeme svog postojanja. To je krunisano simboličnom proslavom od 18 godina postojanja", istakla je Banjac.

Polaznici škole "Opus conmusica" nastupali su na brojnim međunarodnim takmičenjima i stekli brojna priznanja.

Kao i druge obrazovne institucije, tako je i ova škola naišla na izazove zbog pojave pandemije virusa korona, ali su uspijevali održavati online nastavu.

"Mislim da je to izazov koji smo prevazišli i nadamo se da se neće ponoviti jer to utiče mnogo na naše mališane. Živi kontakt je mnogo važniji i bitno je raditi na tome da se podigne nivo svijesti, te da se konačno vratimo na neki nivo prave normalnosti i da se ne zove nova normalnost", navela je ona.

Osnivač škole dodaje da je ona počela da radi normalno od septembra i da vrši upis novih članova tokom cijele godine.

"Nadamo se da će sve ovo da bude iza nas jer mi imamo i međunarodnu saradnju i naša škola je franšiza uvezana sa svim obrazovnim institucijama u Evropskoj uniji. Nadam se da ćemo moći i u budućnosti da širimo naš rad", zaključila je Banjac.