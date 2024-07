Kajli Minog ide u penziju?

​Šuška se kako pop pjevačica Kajli Minog (56) planira se povući iz muzičke industrije i otići u penziju, tvrdi "Daily Mail". Pjevačica se zadirkivala kako bi mogla završiti svoje dane slave u Las Vegasu nakon što joj je ponuđen doživotni boravak.

U četvrtak je objavila novi singl "My Oh My" s Tove Lo i Bebe Rexhom i nagovijestila da će izdati novi, sedamnaesti album i krenuti na turneju.

"Daily Mail" tvrdi kako je pjevačica potvrdila da bi Las Vegas mogao biti završna stanica njene karijere, a slično su učinile i druge zvijezde poput kralja roka Elvisa Prislija.

Kajli nastupa u sklopu serije koncerata "More Than a Residency" u noćnom klubu "Voltaire" u kazinu "The Venetian" u Las Vegasu.

"Ponudili su mi doživotni boravak" rekla je pjevačica za "The Mirror" o "Voltaireu" gdje je nastupala od novembra 2023. do maja ove godine.

Kajli je još navela:

"Možda napravim klasičnu priču i završim tamo" dodala je pjevačica.

Australijska zvijezda prikupila je prodaju od preko 80 miliona ploča širom svijeta, pet milijardi strimova i devet albuma broj 1 u Velikoj Britaniji. Njene brojne nagrade uključuju četiri BRIT nagrade, dva Gremija i dvije MTV nagrade.

Pjevačica planira i novu autobiografiju u kojom bi otkrila detalje svoje karijere u muzici, na filmu i televiziji. Navodi se kako Minog osjeća da je pravo vrijeme da "oživi neke uspomene" sada kada je na vrhuncu svoje karijere nakon oživljavanja karijere s pjesmom "Padam Padam", prenosi "24Sata".

