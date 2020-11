Kajli Minog objavila novi album

Kajli Minog je objavila novi album koji se zove "Disco", inspirisan plesovima koje najviše voli.

Posljednja tri singla sa novog albuma - "Say Something", "Magic" i "I Love It" dobila su pozitivne kritike, kako publike, tako i stručne javnosti, prenosi "Klix".

"Hvala svima, drago mi je što sa vama mogu da podijelim lijepe vijesti. Javite mi da li vam se album sviđa i pošaljite mi svoj ples", napisala je Kajli Minog na Twitteru.

Njen posljednji album izašao je prije dvije godine, ali nije baš prošao sjajno kod slušalaca.