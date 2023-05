Kajli Minog potvrdila izlazak novog albuma

​Australijska pop legenda, Kajli Minog oglasila se na društvenim mrežama ranije danas, 12. maja i otkrila da novi album naslova "Tension" stiže 22. septembra putem BMG-a.

Komentarišući nastavak albuma "Disco" iz 2020., rekla je u izjavi:

"Započela sam ovaj album otvorenog uma i prazne stranice. Za razliku od moja zadnja dva albuma, nije bilo teme, radilo se o pronalaženju srca ili zabave ili fantazije tog trenutka i uvijek pokušavajući služiti pjesmi. Ja želim slaviti individualnost svake pjesme i uroniti u tu slobodu. Rekla bih da je to kombinacija ličnog razmišljanja, klupske napuštenosti i melanholičnog zanosa", objasnila je Kajli.

Baby break the tension ….. my brand new album TENSIONwill be yours on 22nd September! The first single PADAM PADAM is coming soon! https://t.co/wNb6JwKjhf pic.twitter.com/gxdZGljiJ2