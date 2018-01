Kako je "Despacito" pokraden na dodjeli Gremija

Niko nije mogao da ignoriše činjenicu da je na ovogodišnjoj dodjeli Gremija učinjena velika nepravda prema najvećem hitu u prethodnoj godini, pjesmi “Depacito“ portorikanskog pjevača Luisa Fonsija.

Iako je remiks ove pjesme u kojoj gostuju Dadi Jenki i Džastin Biber bio na korak od osvajanja Gremija za najbolju pjesmu godine, to se nije dogodilo. “Despacito“ je takođe bio nominovan i za najbolji pop duet/grupni performans.

Nažalost, ni jedan, ni drugi Gremi nisu otišli u ruke, sada svjetski poznatog pjevača, a još jednom je dokazano koliko je ono “muzika je univerzalni jezik“ površna i kliše tvrdnja. Evo i zašto.

Nema sumnje da je “Despacito“ najveći hit u 2017. godini, dopadalo se to nekome ili ne. Čak i kada je Džastin Biber odlučio da gostuje u ovoj pjesmi, ona je već bila globalni fenomen. Do maja je postala prvi singl na španskom jeziku od „Makarene“ 1996. godine na svim svjetskim top listama. Do kraja godine „Despacito“ je strimovan 1.322.000.000 puta na digitalnim servisima, pregledan na Jutjubu skoro pet milijardi puta dok je Ed Širanova pjesma „Shape of you“ koja je osvojila Gremija za najbolju pop pjesmu zapravo iza „Despacita“ kada su ovi kriterijumi u pitanju.

Da priča bude zanimljivija „Despacito“ i u 2018. godini nastavlja da obara rekorde, a u 2017. godini gotovo da se nije mogla izbjeći tako pokazujući pravu snagu latino muzike koju je vratila na mjesto koje zaslužuje.

Ali, nije tu samo „Despacito“. Izvođači poput Malume, Šakire i Džeja Balvina su zajedničkim snagama imali čak šest hitova koji su dominirali na američkim top listama, a popularnost latino regetona je u konstantnom porastu.

Da je muzika univerzalni jezik i da zaista nema granice „Despacito“ bi osvojio Gremija za hit godine, ali nije. Samo postojanje latino Gremi nagrada dosta govori o tome da je vrlo važno da centar muzičke industrije ostanu SAD i Velika Britanija, odnosno da nagrade idu u ruke njihovim izvođačima.

“Kroz muziku se izražavamo i ujedinjujemo. ’Despacito’ je uspio da sruši jezičke barijere u vrijeme kada ljudi dižu zidove i zabranjuju vam da slavite drugu kulturu“, rekao je jednom prilikom Luis Fonsi.

Nažalost, "Despacito" nije prepoznat od strane sudija na američkim Gremi nagradama, a nagradu je osvojio Bruno Mars.

