Kako je nastala legendarna fotografija Bitlsa (FOTO)

Dana 8. avgust 1969. godine, nastala je možda i najpoznatija fotografija u istorija rokenrola, a to je ona kada su Bitlsi prelazili ulici na pješačkom prelazu u Ebi roudu u Londonu. Slika je poslužila za legendarni album liverpulskog sastava koji je isto imao naziv "Abbey Road".

Kako je nastala ova fotografija?

Drumski saobraćaj nije bio isti sada i prije pedesetak godina u Londonu, ali Ebi Roud je tada i dalje bila prometna saobraćajnica, što je značilo da je fotograf Jan Mekmilan imao samo kratko vrijeme da napravi svoje fotografije Hasselblad kamerom.

Policajac je zaustavio saobraćaj dok se Makmilan penjao uz stepenice na sredini puta. Fantastična četvorka, koju su činili Džon Lenon, Pol Makartni, Džordž Harison i Ringo Star, je tri puta prešla ulicu naprijed-nazad, svaki put dok je Mekmilan fotografisao.

Kako se navodi, napravljeno je samo 6 fotografija, navodi "Telegraf". Odlučeno je da je peta najbolja.

Prema dizajneru Džonu Košu, razlog što je Pol Makartni bio bos na fotografiji, zato što je izuo cipele je jer su bile preuske.

Tog 8. avgusta 1969. godine u Londonu je bio posebno sunčan dan i Makartni je živio iza ugla, u Ulici Sent Džons Vud, pa je do studija, koji je bio u Ulici Ebi roud dolazio u sandalama, piše "radiox.co.uk".

“And in the end, the love you take is equal to the love you make.” #OTD in 1969, The Beatles shot the cover of Abbey Road. ⁠ ⁠ pic.twitter.com/mmIdIDooab