Kako je nastala pjesma "Galeb i ja", hit Olivera Dragojevića (VIDEO)

Oliver Dragojević je otpjevao veliki broj hitova, a odličnu saradnju imao je sa kompozitorom i tekstopiscem Zdenkom Runjićem. Jedna od najpoznatijih pjesama splitskog pjevača je i "Galeb i ja".

Kako je nastala ova vanvremenska numera, objasnio je svojevremeno Zdenko Runjić, koji je autor ove kompozicije.

"Ja sam jedno poslijedpodne šetao sa svojim sinom Borisom, koji je tada imao 8 godina. Bilo je tamo jato, koje je čekalo kišu, i mali mi je rekao: 'Tata, zašto ne bi napisao jednu pjesmu o galebu?' Sada sam ja to čuo i prečuo. Dok smo stigli do Bačvica (plaža u Splitu), mislio sam u sebi. 'Stvarno, kada bih napisao pjesmu o galebu, šta bi, kakva bi to pjesma bila?' I onda mi nekako padne na pamet ideja da bi možda to bilo zgodno da je razgovor između galeba i čovjeka", rekao je Zdenko Runjić, što smo mogli čuti u emisiji "A Porina dobiva..." na "HRT-u".

Da pjesma je bila odskočna daska za Olivera, koji je ređao hitove kasnije kao što su "Skalinada", "Malinkonija" i druge.

Inače, prije "Galeba", Oliver je proveo nastupajući po svijetu, pa se vratio u Split, prenosi "Telegraf". Ponovo se ujedio sa Runjićem, s kojim je sarađivao šestedesetih na pjesmi "Picaferaj". Zdenko je sugerisao Oliveru da promijeni način pjevanja, da unese taj italijanski melos koji nije bio tada poznat u Jugoslaviji.

To je bio pun pogodak. Napravili su prvobitno pilot ploču, na kojim su bile razne vrste kompozicija, od balada, roka, dalmatinskih pjesama.

"Tražili smo taj njegov izraz. A našli smo ga sasvim slučajno", rekao je Runjić.

Poslije toga, Oliver je počeo da ređa hitove i ušao u legendu.