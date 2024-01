Kako je nastao Elvisov hit "Suspicious Minds"?

​Prošlo je 89 godina od rođenja Elvisa Prislija, a "kralj rokenrola" je tokom svog života otpjevao brojne hitove koji su postali evergrini.

Jedna od takvih je i "Suspicious Minds". Ovo je priča o čuvenoj pjesmi.

"Suspicious Minds" je napisao pjevač iz Memfisa po imenu Mark Džejms, koji je takođe napisao hit B.J. Tomasa "Hooked On A Feeling". Džejms je snimio originalnu verziju 1968. godine, ali nije bilo odjeka u javnosti.

Elvis je čuo pjesmu u Čips Momanovom studiju "American Sound Studio" u Memfisu i odmah se "zaljubio u nju".

"Elvis je bio u studiju u American Soundu u Memfisu, a naš prijatelj Mark Džejms, koji je napisao 'Suspicious Minds', imao je tamo kancelariju. Elvis je prošao pored Markove kancelarije i Mark je puštao demo koji smo mi uradili - radili smo pozadinski vokal na njegovoj verziji 'Suspicious Minds'. Elvis je ušao i rekao: 'Želim tu pjesmu i želim te djevojke (koje su pjevale prateće vokale, prim.aut)", rekla je za "Songfact.com" Dona Džin Godšo, koja je takođe pjevala prateće vokale za pjesmu "Suspicious Minds" zajedno sa Džini Grin i sestram Meri i Džindžer Holidej.

Zanimljivo je da su one takođe pjevale prateće vokale za Elvisov hit "In The Gheto".

Inače, Elvis je snimio "Suspicious Minds" od 04.00 do 07.00 ujutru 23. septembra 1969. tokom značajnih sesija u Memfisu koje su pomogle Prisliju da povrati svoju titulu "kralja rokenrola".

Ovo je bila velika povratnička pjesma za Elvisa, koji nije imao američki hit broj 1 od "Good Luck Charm" 1962. Snimao je seriju izuzetnih filmova, a njegova muzika je izgubila sjaj.

"Suspicious Minds" su ga vratili na 1. mjesto u novembru 1969. i on je krenuo i krenuo na turneju 1970. (njegovu prvu u devet godina) i postao atrakcija u Las Vegasu. Na kraju je to bio njegov posljednji hit broj 1 u njegovom životu, ali njegova izdanja su počela da bilježe mnogo više od njegovih produkcija sredinom šezdesetih.

