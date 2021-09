Kako je nastao "We Will Rock You", legendarni hit grupe Queen

Septembar je poseban mjesec za obožavatelje grupe Queen, budući da se 5. septembra, rodio frontmen ovog benda Fredi Merkjuri (1946-1991).

Čuveni sastav ima veliki broj pjesama koji su postali svjetski hitovi, a jedan od najvećih je "We Will Rock You".

Pjesmu je napisao gitarista Brajan Mej, koji je u jednom trenu kazao da mu je ideja za ovu numeru došla u snu.

On je u intervjuu za magazin "Mojo" u oktobru 2008. godine rekao da želi da "stvori pesmu u kojoj bi publika mogla da učestvuje", piše songfacts.com.

Mej se u dokumentarnom filmu o grupi Queen "Days of Our Lives" sjetio svirke na kojoj je publika pjevala himnu fudbalskog kluba Liverpool "You Never Walk Alone" dok je bend silazio sa scene.

"Otišao sam u krevet razmišljajući šta ste mogli da ih zamolite da učine? Svi su tamo stisnuti, ali mogu da pljeskaju rukama, da lupaju nogama i mogu da pjevaju. Ujutro sam se probudio i u glavi mi je pala ideja - We Will Rock You", prisjetio se Brajan.

Ono što je poznato jeste da se pjesma "We Will Rock You" izvodi zajedno u kombinaciji sa numerom "We Are The Champions", koju je inače napisao Fredi Merkjuri.

(Telegraf)