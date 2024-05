Kako kontroverzna irska predstavnica izgleda bez šminke (FOTO)

Bambi Tag, irska predstavnica na Eurosongu, zgrozila je publiku nastupom za koji su mnogi na društvenim mrežama komentarisali da je satanistički.

Bambi, punog imena Bambi Rej Robinson, rođena je kao djevojčica u Korku, a izjašnjava se kao nebinarna osoba. Preferira zamjenice "oni".

Foto: Tanjug/AP

Bambi se sakrila ispod jake gotičke šminke i kostima, a inače izgleda neprepoznatljivo.

Foto: Instagram

"Razljutiću one koje treba. One koji ograničavaju ljubav, saosjećanje, razumijevanje... Ljude s ekstremne desnice, one koji ne prihvaćaju transrodne osobe, a i nekoliko sveštenika se naljutilo", kazala je Bambi uoči Eurovizije, prenosi 24sata.hr.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.