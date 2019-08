Kako zvuči kad 1000 muzičara svira Rage Against The Machine klasik?

Rockin’ 1000 je najveći rock bend na planeti.

Članovi benda su prvenstveno iz Italije, ali iz mnogih drugih država poput Kanade, Meksika, Španije, Bosne i Hercegovine, Rusije, Poljske.

Prvi koncert su održali 2015. godine.

Ovom bendu mogu pristupiti svi, da li kao članovi benda ili kao publika.

Oni izvode poznate numere, na svoj način.

Za vas smo izdvojili izvođenje Rage Against The Machine klasika "Killing in the Name". Ova pjesmu su odsvirali 9. jula ove godine u Commerzbank Areni u Frankfurtu.