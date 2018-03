Kameron Edvards za "Nezavisne": Zagrijaćemo publiku našim trakama

Spremili smo izazov našoj publici! Svakog ko ponese baner ili zastavu s našim imenom na "Festival 84" mi ćemo pozvati na binu da popije piće s nama.

Nadam se da su ljudi koji će doći na festival spremni da se zabavljaju s nama i da nam pokažu kako se i oni zabavljaju u svojim zemljama, rekao je Kameron - Kam Edvards, jedan od članova svjetske muzičke atrakcije "Sigma". Ovaj britanski DJ duo će nastupiti na muzičkom događaju "Festival 84", koji će biti održan na Jahorini od 15. do 18. marta.

U telefonskom intervjuu za "Nezavisne" Kameron - Kam Edvards je govorio o najavljenom nastupu, razlikama između zimskog i ljetnog festivala, kao i saradnjama koje su ostvarili sa mnogim svjetski poznatim muzičkim imenima.

NN: Duo "Sigma" je jedan od hedlajnera na najavljenom "Festivalu 84". Možete li nam reći šta ćete prirediti za publiku koja će doći na vaš koncert?

EDVARDS: Biće to masivna i nezaboravna žurka. Svi koji su pratili naš rad posljednjih 10 godina odlično znaju kakva će ovo zabava biti. Spremili smo i mnogo svježih traka, koje smo tek završili i koje ćemo izvesti za publiku na "Festivalu 84". Biće to prava nezaboravna zabava.

NN: "Festival 84" je zimski festival. Možete li nam reći šta je po vašem mišljenju osnovna razlika između zimskog i ljetnog festivala?

EDVARDS: Ja lično mnogo više volim ljeto i ljetne festivale, jer obožavam sunce, ali uvijek je interesantno svirati tamo gdje je snijeg. Zimski festivali su odličan ekvivalent ljetnim festivalima i nisam siguran da li je to zbog planinskog vazduha, ali na takvim festivalima ljudi su mnogo veseliji i opušteniji. Za nas je to samo malo drugačiji nastup od uobičajenog. Naravno, mnogo je hladnije na planini, ali mi ćemo se potruditi da publiku zagrijemo našim trakama.

NN: Koliko vam je bitna komunikacija s publikom tokom svakog nastupa i da li ste imali iskustva s balkanskom publikom?

EDVARDS: Nemamo previše iskustva s vašom publikom. To je za nas potpuno novi teren i nadam se da ćete nas vi voditi i pokazati nam kako se to zabavlja kod vas. Za nas je veoma važno da pratimo šta publika radi i kako reaguje na naše pjesme. Nikada ne sviramo pjesme koje ne prolaze dobro kod publike i koje nikoga ne zabavljaju. Naravno, takve stvari se nama nikada ne dešavaju.

NN: Vaš sastav mnogi često nazivaju "kraljevima saradnje". Radili ste s mnogim velikim imenima iz muzičke industrije kao što su Rita Ora, Paloma Feit i mnogi drugi. Možete li nam reći kako su prošle te saradnje i da li vam je neka od njih ostala u posebno dragom sjećanju?

EDVARDS: Sve su to divni ljudi i srećni smo zbog rada s njima. Rita Ora je odlična djevojka, Paloma je takva da nikada ne znate šta će izaći iz njenih usta, svi su oni bili divni prema nama i veoma smo srećni što smo imali priliku da radimo zajedno.

NN: Kakav je osjećaj biti jedini DJ izvođač koji je u dugoj istoriji Kembridž univerziteta imao priliku da održi predavanje na tom prestižnom univerzitetu?

EDVARDS: Bilo je poprilično čudno. To je veoma značajna institucija u Engleskoj. Bili su tu veoma bitni ljudi iz Velike Britanije, bilo je čudno i veoma interesantno iskustvo. Pokušali smo stati pred veoma inteligentne ljude i pričati o muzici. Mnogo smo uživali u tome i voljeli bismo to ponovo da uradimo.

NN: Kako vaše pjesme nastaju i koliko zapravo provodite vremena u studiju kada imate ideje za nove trake?

EDVARDS: Provodimo mnogo vremena u studiju, ali sve zavisi s kim radimo. Mi smo perfekcionisti u onome što radimo, posebno Džo, on ima te "Sigma" uši i ništa ne izlazi iz studija dok ne bude savršeno. To traje mnogo vremena, ali na kraju se isplati jer uvijek imamo dobar produkt s kojim ponosno izlazimo pred publiku.

NN: Koliko je po vašem mišljenju teško danas stvarati nešto novo u muzičkoj industriji?

EDVARDS: Jeste teško doći s novim pjesmama i zvučati drugačije. Prirodno je da ljudi pokušavaju napisati ono što je popularno, ali to ne polazi mnogima za rukom. Smatram da ljudi treba da prestanu to raditi. Znam da je to jako teško, ali morate vjerovati u sebe i imati dovoljno povjerenja u svoj kreativni rad.

NN: Mnogo je DJ-eva u današnjoj muzičkoj industriji. Kakvo je vaše mišljenje po pitanju te pojave i kako biti drugačiji u svijetu gdje vlada tolika konkurencija?

EDVARDS: Mislim da svi treba da odu u penziju i da puste samo nas da radimo, jer nema više mjesta za druge. Vrata su zatvorena i od sada radi samo "Sigma". Naravno, šalim se. Smatram da je ta konkurencija dobra i svakako je samo takmičenje dobro. Muzička industrija svakodnevno privlači nove ljude, koji donose svježinu i mislim da je to jako dobra stvar.

Produkcija

Za prvo izdanje "Festivala 84", zimskog člana "Exitove" porodice koji će biti održan od 15. do 18. marta, pripremljen je pravi produkcijski poduhvat na 1.600 metara nadmorske visine, gdje se ispred hotela "Bistrica" na dva susjedna igrališta, ukupno duga 150 metara, gradi velika montažna hala dugačka čak 80, široka 60 i visoka 10 metara. Kompletan produkcijski tim koji radi nastupe najvećih zvijezda na glavnoj bini "Exita" i svjetski čuvenoj Dance Areni, u etapama dolazi na Jahorinu zajedno s nekoliko šlepera kompanije "Skymusic", regionalnog lidera u produkciji, punih najsavremenije audio i vizuelne opreme.