Kamila čuvala spot za Novu godinu, pa ga objavila tri dana ranije

Mlada kubanska pjevačica godinu završava putovanjem po prošlosti. U novom spotu, Kamila Kabeljo predstavlja pjesmu "Never Be the Same", ali istovremeno svijetu pokazuje šta se sve dešavalo "iza scene" u prethodnih 12 mjeseci dok se borila da postane solo izvođač.

Najprije je zamišljen kao video-klip kojim će obradovati obožavaoce i objaviti ga za Novu godinu. Međutim, 20-godišnja Kamila Kabeljo nije izdržala i spot za pjesmu Never Be the Same otisnula je u svijet (to jest na internet) tri dana ranije, prenosi muzički portal Idolator.

U spotu se smjenjuju kadrovi nastali tokom protekle godine, iza scene, dok se bivša članica grupe "Fift harmoni" borila za svoje mjesto na muzičkoj sceni, ali kao solo izvođač.

Kamilin prvi singl Havana publici širom svijeta dopao se toliko da je na brojnim top-listama bila među prvima. Nije loše za jednu "početnicu".

(RTS)