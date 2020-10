Kantautor Kralj Čačka: Umjetnost pomaže da učimo o sebi i drugom

Kantautor Nenad Marić, široj javnosti poznat pod imenom Kralj Čačka, nastupiće u subotu, 17. oktobra, u Gradskom pozorištu Foča u sklopu "Nektar OK fest karavana".

Karavan je pokrenuo "OK team" u želji da osvježi kulturne sadržaje u gradovima BiH, jer su zbog pandemije virusa korona ove godine otkazani mnogi festivali, među kojima i "Nektar OK fest".

Ovaj talentovani umjetnik sa stalnom adresom u Beogradu muzikom se počeo baviti upravo po dolasku iz rodnog Čačka u glavni grad Srbije, a njegova zvanična karijera počela je 2004. godine, kada je objavio singl "Moj avatar".

Marić je svestrani umjetnik i autor nekih od najslušanijih singlova u regionu. Za "Nezavisne" kazuje da će publici u Foči predstaviti pjesme sa starih albuma, ali i najavljenog trećeg izdanja. Muzičar dodaje da o samom "Nektar OK festu" nije znao mnogo, ali da je zahvalan na pozivu organizatora.

"Zbog povrede jednog od članova bande, nastupiću u skraćenom sastavu sa kontrabasistom Miladinom Stojkovićem i predstaviti pesme sa prvog, drugog, a ponešto i sa trećeg albuma, koji je u pripremi. O festivalu nisam znao mnogo, čuo sam od više ljudi za festival, govorili su u superlativu, a ja im verujem, zahvalan sam na pozivu organizatora", rekao je Kralj Čačka.

Talentovani umjetnik koji se bavi muzikom, pisanjem i slikarstvom ističe da je bio veliki izazov na početku stvarati u sve tri grane umjetnosti.

"Ranije, trpele su sve grane dok nisam shvatio da to što radim jesu samo iskustva u procesima u kojima sam se nalazio i danas, ako osetim potrebu za drugačijim medijumom, neću se libiti, ranije je to bilo mučno. Sada je to mnogo lakše i ne obazirem se više toliko na pitanje trpljenja, mada ponekad poželim da dan traje duplo duže ne bih li stigao sve da postignem ali, avaj", istakao je Kralj Čačka.

Kako se svijet globalno nalazi pred velikim izazovima zbog pandemije virusa korona, ovaj umjetnik dodaje da nam je umjetnost danas potrebnija više nego ikada.

"Umetnost je jedna sasvim prirodna i natprirodna radnja koja čoveku pomaže u komunikaciji sa sobom i svetom oko sebe, a ako je taj čovek u publici, umetnost mu onda pomaže da nauči nešto o sebi i drugom i da lakše podnese svet, tako da je bavljenje umetnošću, stvaranje, izučavanje, upotrebljavanje ili korištenje umetnosti jedan od načina da se dođe do zdravog razuma, a onda i da se zdrav razum sačuva i razvija", zaključio je Kralj Čačka.

Zbog svog zanimljivog nadimka, ovaj umjetnik je često dobijao razna pitanja o tome da li je ikada poželio da ga promijeni i šta zapravo znači Kralj Čačka.

"Preteruje se malo s tim, ali to je ta sila medija koja želi i od mene, naravno, da napravi papagaja, avaj. Čačak na turskom znači blato, kralj je vladar, a ja u svemu tome pokušavam ovladati sopstvenim blatom", istakao je Marić.

Kada je u pitanju pandemija virusa korona koja trenutno vlada planetom, muzičar dodaje da će mu trebati neko vrijeme da shvati šta se zapravo desilo i šta se i dalje dešava.

"Bilo bi lepo da izađemo pametniji iz svega ovoga i verujem da će pojedinci tako i izaći. Šta će biti sa masom, to ne mogu da znam, ostaje da se vidi i da se nadamo najboljem uz sav opravdan pesimizam koji sa razlogom nosimo", rekao je Marić.

"Nektar OK fest karavan" kreće iz Foče, a osim koncerata u okviru "Nektar OK fest karavana", najavljene su brojne promocije knjiga i izložbe. Nakon Foče, karavan dalje putuje u Trebinje i Zvornik, u Banjaluku, Mostar, Gradišku, Doboj, Zenicu, Sarajevo i druge gradove širom BH.