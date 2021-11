Karamehmedović: Pogađamo "Silente" zvuk i kad ne ciljamo

Poznati hrvatski muzički sastav "Silente" se široj muzičkoj sceni predstavio 2013. godine popularnom numerom "Terca na tišinu", kojom su stekli veliku popularnost, a sada su svojoj publici najavili predstojeći album uz nove pjesme "Navečer se srca lome", "Mene moje uši lažu", "Nikada ovako" i "Poljubi me za kraj".

Kako kaže Sanin Karamehmedović, tekstopisac i basista ovog benda, album su odavno planirali objaviti, ali situacija s pandemijom je sve usporila.

Za "Nezavisne" je objasnio koliko teško je bilo okupiti sve, zauzeti studio i putovati, ali i da ipak nisu odustali. Kao kruna cjelokupnog rada doći će gotov album u februaru 2022. godine. Album će imati deset pjesama, a prije njega će doći još jedan singl.

"Nova pjesma 'Poljubi me za kraj' nastala je 2020. u jednom jako intenzivnom razdoblju 'Silente' stvaralaštva. U tih nekoliko dana Tibor, moj brat i ja, razmijenili smo desetak pjesama i kako bih ja poslao tekst - tako bi on vratio glazbu. Nevjerojatno brzo i nevjerojatno dobro, barem po nekim našim mjerilima. To su pjesme koje sad pomalo objavljujemo, a one uglavnom nastaju tim putem - tekst ide Tiboru, on ga vraća uglazbljenog i bend kreće odmah raditi na aranžmanu... Samo što to inače zna potrajati jako dugo, a ovo je bilo brzo i bezbolno. Zbog toga i volimo ove pjesme, nisu nas puno namučile, a puno su nam dale", rekao je Karamehmedović.

Pojasnio je da su zadovoljni cijelim projektom i da vjeruju da nikad nisu bolje radili.

"Audio-produkciju na albumu radio je Nikša Bratoš, s kojim smo radili na albumima 'Lovac na čudesa' i 'Neće rijeka zrakom teći', tako da je i zvuk automatski bliži nekim ranijim radovima benda, ali pjesme su drugačije. Ne možemo mi to toliko kontrolirati, a ni ne pokušavamo. Mi smo tako naučili svirati i to tako zvuči kad se snimi. Taj 'Silente' zvuk, nije da mi ciljamo baš njega, nego je to jedino što uspijemo pogoditi", kazao je Karamehmedović.

Objasnio je da su im spotovi dosta bitni i da u njih dosta ulažu, a novi spot radio je Miran Brautović iz Dubrovnika i video jako dobro kotira na YouTubeu, uz odlične reakcije.

"Nastojali smo malo iskoračiti iz svoje uobičajene zone komfora i pokušati nešto novo, neku drugačiju sliku. U početku nam je bilo malo neobično jer nismo navikli na tu vrstu estetike, ali prošlo je odlično, jedno od zabavnijih snimanja dosad. I da, scena sa zmijom nije bila ništa strašno kako ljudi misle, Marla je pravi profesionalac koji ima više snimanja odrađenih od nas. Sve u svemu, ljudi nas zatrpavaju porukama pohvale i podrške i nama to baš jako puno znači. Ne sjećamo se ovako dobrog fidbeka još od razdoblja 'Terce na tišinu'", pojasnio je on.

Za kraj je naglasio da imaju nekoliko koncerata dogovorenih za ovu zimu, ali sve zavisi od toga kakva će biti epidemiološka situacija.

"Žao nam je zbog svega toga, gubimo puno i nedostaje nam pozornica. Ovo su naši najbolji dani. Zadovoljni smo mi svojim vremenom i radom na pjesmama, skladanjem i snimanjem pa se ne opterećujemo previše time, ali pozornica je pozornica i turneja je turneja. Čudno je biti bend koji ne putuje i ne svira", zaključio je on.