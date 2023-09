Kejti Peri prodala prava na svoje hitove za 225 miliona dolara

Slavna pjevačica Kejti Peri je prodala sopstvena muzička prava kompaniji Litmus mjuzik za 225 miliona dolara.

Ona je prodala pravo na svihe pet albuma koje je objavila za Kapitol rekords, "One of the Boys" iz 2008. i "Smile" iz 2020. godine.

Na ovim albumima se nalaze njeni multiplatinasti hitovi poput pesama "Firework", "Teenage Dream", "Hot 'n' Cold", "California Gurls" i "I Kissed A Girl".

Ovo je najveća prodaja muzičkih prava jednog umjetnika ove godine.

Prethodni nosilac ove titule bio je Džastin Biber, nakon što je u januaru prodao prava na vlastite pjesme za 200 miliona dolara kompaniji Hipgnosis Songs Capital).

Litmus Mjuzik sada posjeduje pjevačicin udio u master snimcima pjesama, što znači da sav budući honorar od njene muzike ide kompaniji, prenosi BBC.

Dvije njene pjesme "Dark Horse" i "Roar" imaju više od milijardu strimova na Spotifaju.

Roar" je takođe jedan od najgledanijih video snimaka svih vremena na Jutjubu sa 3,8 milijardi pregleda.

Kejti Peri, velika zvijezda 2010-ih, manje radi posljednjih godina, više se posvećujući porodici i odnosu sa partnerom, glumcem Orlandom Blumom.

Sljedeće godine, ponovo će biti u ulozi sudije u sedmoj sezoni Američkog idola.

Litmus mjuzik je poduhvat Dena Mekerola, bivšeg predsjednika Vorner Mjuzika i Kapitol rekordsa.

Prema saopštenju, dogovor sa pjevačicom je rezultat "dugogodišnjih poslovnih odnosa" dok su oboje bili u Kapitol rekordsu.

Henk Forsit, suosnivač i izvršni direktor Litmus mjuzika, rekao je da su Kejtine pesme "suštinski dio svetskog kulturnog tkiva".

"Tako da smo zahvalni što ponovo radimo zajedno sa partnerkom od povjerenja čiji integritet sija u svemu čega se lati".

Kompanijs Litmus mjuzik je prethodno stekla prava i na master snimke Kita Urbana, kao i na katalog pjesama tekstopisca Benija Blanka koji je radio sa Edom Širanom, Vikendom, Rijanom i Britni Spirs.

Kupovina muzičkih prava je u procvatu posljednjih nekoliko godina, a umjetnici poput Boba Dilana, Nila Janga, Šakire, Debi Hari i Džastina Timberlejka odrekli su se budućih honorara za devetocifrene iznose.