Kekin za "Nezavisne": Da sam imao smartfon, teško da bih čitao Robinzona Krusoa

Prethodne godine je, povodom 35 godina sa grupom "Hladno pivo", Mile Kekin održao 35 koncerata i odlučio da se posveti isključivo solo karijeri sa svojim pratećim bendom.

U razgovoru za "Nezavisne" Kekin je govorio o radu, novom singlu "Ratnik svjetla" i albumu sa novom ekipom muzičara te o aktuelnom stanju u kulturi.

U singlu, koji je nedavno izdao, Kekin kaže: "Ratnik svjetla je stigao da ti za smiješnu cijenu od jednog klika podari rendgen oči kojima ćeš raskrinkati tajne centre moći, jer zašto bi ti bio pijun, samo jedan od milijun kad možeš biti Ratnik svjetla i Božja metla."

NN: Da li su danas ljudi prestali da čitaju i uče pa većinu problema i teorija zavjere rješavaju klikovima na internetu?

KEKIN: Koliko znam, barem u Hrvatskoj, po konzumaciji knjiga smo debelo ispod europskog prosjeka. A i to što čitaju, krive stvari čitaju, rekao bi Džoni (Branimir Štulić). Digitalizacijom života čini se da nam se svima smanjila sposobnost da se fokusiramo na duže tekstove. Zapljusnuti smo valovima informacija. Konzumiramo naslove, kombinaciju sisa, guzica i sudnjeg dana. Mediji traže klikbajtove pa podražuju naše strahove, želje i fobije. Konstantno zvrndanje telefona stvara lažni osjećaj hitnosti i dodatno nam otežava da se bavimo samo jednim poslom pa smo konstantno u nekom multitaskingu. Naravno da iz informatičkog kaosa profitiraju razni populistički i ekstremistički šarlatani koji daju brze, jednostavne i spektakularne odgovore na složene probleme. U kombinaciji s činjenicom da je ionako slabašno povjerenje u sve državne institucije, pa tako i u medije, to stanje nas čini ranjivim za prihvatanje najluđih teorija i ideja, o čemu govori i moja pjesma.

NN: Zašto danas ljudi sve manje čitaju poeziju i prozu, koliko nedostatak dobrog štiva uništava čovjeka kao društveno biće?

KEKIN: Ne postoji nedostatak dobrog štiva, godišnje izađe na tisuće fantastičnih knjiga, albuma, filmova i predstava, ali ne dopre do svakoga. Čita samo onaj ko ima naviku čitanja, drugi rovare po telefonu. Kao klinac sam ponekad čitao, jer nije bilo druge vrste zabave. Kad vani kiša pada, a na televiziji dokumentarac o amebama. Da mi je netko tad stisnuo smartfon u ruke, teško da bih čitao "Robinzona Krusoa". Ne znam koliko nečitanje uništava čovjeka kao društveno biće. Definitivno ga osiromašuje, ali ljudi su bili društvena bića i prije pisma. Prije sto godina većina stanovništva po našim selima bila je nepismena pa su i dalje bili društvena bića. Možda čak i društvenija nego danas. Osobno stalno nekog vraga čitam, jer provodim sate i sate u kombiju. Volim imati knjigu u rukama, ali daleko od toga da ne bih i ja mogao malo smanjiti bezglavo skrolanje.

NN: Gdje je kultura u odnosu na vremena kada ste stasavali, gleda li se na nju kao na nešto nepotrebno?

KEKIN: Ne bih rekao. Pišu se knjige, snimaju se filmovi, imamo sjajnih bendova i serija. Ne čini mi se da postoji kreativna kriza u kulturi. Glavna razlika je ona koja se dogodila na televiziji. Javna televizija je ostala poligon vladajuće stranke, ali se sada slijepila s kapitalizmom pa nam i ona nudi fast food zabavu da si podignu gledanost i cijenu reklamnog prostora. Mislim da se televizija koja se plaća iz pretplate ne bi smjela na taj način natjecati sa privatnim televizijama.

NN: Kakvi će ljudi biti u vremenima koja dolaze, da li će se još više otuđiti jedni od drugih?

KEKIN: Mislim da društvene mreže, osim što su nam i korisne, doprinose izolaciji, jer se okružujemo sebi sličnima, ljudima s kojima dijelimo slične svjetonazore, druge ne pratimo ili ih blokiramo. Na taj način gradimo nesvjesno svijet koji ne mora biti realan. U tom svijetu se uzajamno lajkamo, podupiremo i nekritički si potvrđujemo stavove. Lako je tu onda upasti u spiralu ludila. Mislim da je vrlo važno u školama raditi na medijskoj pismenosti, ali opet, ne znam zašto bi to bilo u interesu ijednoj vladi. Njima pašu medijski nepismeni građani, kojima se može manipulirati na način da im se ponudi neka manjinska skupina kao izvor svega zla. Bili to emigranti, masonske elite ili biciklisti.

NN: Već neko vrijeme radite sa novim bendom, koliko Vam promjena godi, da li ste se svirački uštimali i koliko se sve razlikuje u odnosu na "Hladno pivo"?

KEKIN: Okružio sam se predivnim ljudima i muzičarima s kojima uživam svirati. Stilski su vrlo široko postavljeni tako da mogu skretati u bilo koji muzički pravac znajući da će me ispratiti. Nije mi namjera imitirati "Hladno pivo". Zato sam napravio energičan, ali prije svega autentičan bend sa vlastitim zvukom i pristupom.

NN: Kada izlazi novi album, šta novo on donosi u odnosu na Vaš prethodni rad?

KEKIN: Album izlazi početkom maja, na njemu će biti 12 pjesama, trajat će 42 minute i bit moj jedanaesti album koji potpisujem kao autor teksta i muzike. Za produkciju i aranžmane zadužen je moj suradnik i gitarist Mark Mrakovčić, koji mi svira gitaru u bendu. Upoznali smo se prije dvije godine i otada uživamo u zajedničkom druženju i radu.

NN: Da li ćete na koncertima svirati pjesme "Hladnog piva"?

KEKIN: Autor sam svih tekstova i većine muzike "Hladnog piva", pa ću, naravno, i te pjesme izvoditi skupa s najvećim solo hitovima. Nemam namjeru odreći se nijednog dijela svog opusa nego želim sve staviti pod jednu kapu. Već sad smo spremni i za maratonske koncerte, jer se nakupilo pjesama u 30 godina. A sad moram uvrstiti negdje i ove s novog albuma. Kao i do sada, izaći ću na binu i vidjet kamo me publika i atmosfera odnese. To mi je i najveći koncertni užitak. Nema plana, nego sviraš i pjevaš šta ti padne na pamet.

NN: Da li ste u kontaktu sa članovima bivšeg benda, u kakvoj atmosferi ste se rastali?

KEKIN: Nismo se vidjeli od zadnje svirke u Humu prošle godine. Rastali smo se u korektnoj atmosferi, najavio sam svoj odlazak osam mjeseci ranije pa nije bilo ni iznenađenja ni teških riječi. Nakon 35 godina zajedno došlo je naprosto vrijeme za novi početak.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost, radite li na nekim novim projektima?

KEKIN: Trenutno sam skroz u završnim radovima na albumu. Izašao je skoro video-spot za "Ratnika svjetla", moj drugi singl. Sada gledam da čim prije pošaljem album u proizvodnju, jer bi htio imati do ljeta i vinil u rukama. Jako sam uzbuđen zbog njega, jer je od mog zadnjeg albuma prošlo već pet godina.

U Banjaluci na jesen

NN: Kada možemo da očekujemo Vaš nastup u Banjaluci?

KEKIN: U Banjaluci ćemo svirati tokom predstojeće jeseni. Novi bend doćiće u punom sastavu.