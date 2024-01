Kenan Tucić uskoro predstavlja novu pjesmu

SARAJEVO - Bosanskohercegovački pjevač s adresom u Švedskoj Kenan Tucić nakon višegodišnje pauze u rodnoj Zenici snimio je spot za novu pjesmu koja nosi naziv „Kriška mjeseca“.

Videozapis je snimljen pod rediteljskom palicom Jasmina Pivića (Area 7). Pored Kenana u spotu se pojavljuje plesni par koji čine Milica Kandić i Svetislav Savanović. Fotograf na setu bio je Jasmin Hadžić.

„Drago mi je što sam snimao u Zenici. To je moj grad i tu imam dosta rodbine i dragih ljudi. Veliko hvala mom Jasku Piviću, ali i menadžmentu hotela “Carpe Diem” u kojem smo snimali dio spota. Moram se zahvaliti i osoblju frizerskog salona "Čuperak". Uz Zenicu moja velika ljubav je muzika. Ne snimam pjesme svake godine, jer pažljivo biram. Kao borac kroz život, sa mnogo iskustva biram pjesme s kojima se, bar u segmentima, iskustvom i emocijom mogu povezati. Tako je i sa „Kriškom mjeseca“, kaže Kenan Tucić.

Tekst i muziku pjesme potpisuje Dragan Pejić Peja, dok je aranžman djelo Bobana Vasileskog iz Skoplja. Snimana je u studiju "SSL Production" u Minhenu i za snimanje vokala bio je zadužen Dražen Archie Babić. Prateće vokale je pjevao Mirzad Pervanić Migos.

„Hvala mom Zeničaninu Draganu Pejiću Peji na odličnoj pjesmi. Ona je bila izazov jer je baš pjevačka i ima veliki raspon od najnižih do visokih tonova. S obzirom da sam je snimio poslije prebolovane upale pluća, bilo je ozbiljno izazovno dokučiti sva producentova očekivanja. Premijera pjesme bit će u februaru. Želja mi je da je na pravi način približim i publici u Bosni i Hercegovini, tako da ove godine planiram što više nastupa u domovini“, nastavlja Tucić.

Posljednjih godina u Švedskoj, ali i u Norveškoj i Danskoj, Kenan važi za najtraženijeg pjevača među Balkancima. Za razliku od većine kolega redovno nastupa sa „Kaži, važi Bandom“.

„Mi smo kao jedna porodica i to je projekat na koji sam ponosan, jer sam uspio okupiti istomišljenike oko sebe. Družimo se i pored posla, dobri smo drugovi. Pjevač može biti najbolji na svijetu, ali ako nema dobru pratnju, džaba mu je sve. Na sceni djelujemo kao jedan. Na basu je veliki drug i gospodin Ferhat Čatak. Za klavijaturama je Aziz Ćatić, koji me svojom odgovornošću, posvećenošću i muziciranjem uvijek ostavi bez teksta. On ujedno svira i bas kada je Čatak odsutan. Na gitari muzicira moj drug Omer Zečević bez kojeg, iskreno, ne bih znao kako i šta bi. Ta ljudina uzima na sebe toliko posla samo da bi me rasteretio, tako da su riječi hvale malo. I zadnji, ali ne manje bitan, na bubnjevima je Emir Horozić koji je srce našeg benda. Inače je nastavnik udaraljki, pa taj pedagoški pristup nama u bendu koristi za bolju funkcionalnost. Još uvijek se gradimo, ali iskreno sam ponosan na nivo na kojem smo već i na soundu koji nam je Čatak pomogao izgraditi jer je profesionalni tonac“, kaže na kraju Tucić.

