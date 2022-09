Keri Klarkson dobila zvijezdu na Holivudskoj stazi

Američka pop pjevačica i kantautorka Keli Klarkson odlikovana je zvijezdom na Holivudskoj stazi slavnih.

Autorka hita "Since U Been Gone" dobila je svoju zvijezdu na čuvenom bulevaru slavnih u okviru ceremonije održane u Los Anđelesu u ponedjeljak.

Događaj se održao samo nekoliko nedjelja nakon što je Keli proslavila 20 godina od pobjede na muzičkom takmičenju "Američki idol".

Pored njene djece, River i Remi, Keli su se na sceni pridružila i trojica originalnih američkih idola sudija - Sajmon Kauel, Pola Abdul i Rendi Džekson.

"Osjećamo se veoma srećnim što poznajemo mnogo talentovanih ljudi koji vole da pjevaju i koji su nevjerovatni u tome, koji pišu pjesme, pa čak i voditelje tok emisija, mnogi ljudi bi to mogli da urade, i osjećam se veoma srećnim što su mnogi dobili šansu. Postoje snovi za koje niste znali da imate i oni se na kraju dese",

Simon se u svom govoru prisjetio prve Keline audicije.

"Kada se prisjetim tog dana, mogu reći da se jasno sjećam dana kada smo se sreli i ne sjećam se samo tvog glasa, već i tvoje ličnosti", rekao je on.

Producentkinja Holivudske staze slavnih Ana Martinez rekla je da Keli "odavno zaslužuje" tu čast.

"Ona je bila kultna osoba u američkoj pop kulturi otkako je izašla na prvu audiciju u Američkom idolu i nastavila da impresionira fanove svojim muzičkim i tok šou vještinama", dodala je ona.

Keli Klarkson je postala poznata nakon pobjede u prvoj sezoni muzičkog takmičenja "Američki idol", 2002. godine.

Tokom svoje dosadašnje muzičke karijere dobitnica je i tri Gremi nagrade.