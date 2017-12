Keša maestralno otpjevala pjesmu iz filma "Veličanstveni šoumen"

Blada "This Is Me" koju originalno izvodi brodvejska zvijezda Kela Setl, dobila je novo ruho. Verzija koju je Keša napravila za potrebe filma "Veličanstveni šoumen" prijatno je iznenadila i publiku i kritiku.

Američka pjevačica udružila se sa producentom Stjuartom Kričtonom da bi transformisala pjesmu This Is Me u skladu sa tematikom filma Veličanstveni šoumen sa Hjuom Džekmanom u ulozi P.T. Barnuma.

Obožavaoci pjevačice, ali i muzički poznavaoci ističu da se stiče utisak da Keša iskreno, gotovo autobiografski, pjeva o prevazilaženju nedaća i da je moć originalne verzije balade ostala ista.

Teško je zamisliti bolji završetak godine, ocjenjuju ljubitelji Kešine muzike. Tokom 2017. godine, 30-godišnja kantautorka vratila se na muzičku scenu najprije singlom Praying u julu, a mjesec dana kasnije i studijskim albumom Rainbow.

(RTS)