Kićo Slabinac u teškom stanju, stavljen je na respirator

Krunoslav Kićo Slabinac nalazi se u bolnici nakon operacije srca, javljaju hrvatski mediji.

Ugrađeno mu je, navode, nekoliko premosnica pa je posljednjih nekoliko dana na intenzivnoj jedinici KBC-a Zagreb.

Stanje mu se nakon operacije navodno zakomplikovalo, a njegov menadžer i prijatelj Duško Lokin otkrio je da je Kićo na respiratoru.

"Svi smo očekivali za par dana da će izaći i da će biti sve dobro, a onda sam doznao od svojih prijatelja, od Ivana, njegovog sina, da se situacija ne odvija onako kako bi trebala. Danas sam doznao da je na respiratoru. Sad zašto, što, ja to ne znam. Ja mu šaljem svaki dan poruke, ali vidim da on to ne otvara", kaže Lokin.

Vijest o Kićinom stanju pogodila je i pjevača Željka Krušlina Krušku koji je takođe njegov dugogodišnji prijatelj.

Prijatelji su Kići javno poslali poruke podrške i želje za brzim ozdravljenjem.

"Kićo dragi, iznimno te cijenim i ti to znaš dobro. Tvoje vedar duh i tvoja stvarno ogromna životna energija koju imaš u sebi mislim da će presuditi i u ovom času i mislim, ne da mislim nego sam sto posto siguran, da ćeš se na sveopće zadovoljstvo vratiti na glazbenu scenu i nastupati kao i do sada. Od srca ti to želim. Vjeruj mi, nisam jedini",poručio mu je Krušlin.

Kićo je veliki optimist. Veliki. To znaju samo njegovi najbliži prijatelji i mislim da će iz svega ovoga izaći kao pobjednik, ponovo. Jer nakon moždanoga, ovo bi bilo fantastično. I ja ga čekam. Kićo dragi, ja te čekam", zaključio je Lokin.

(Index)