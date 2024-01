Kijanu Rivs stiže u Srbiju

Proslavljeni holivudski glumac Kijanu Rivs, sa svojim bendom Dogstar u kom svira bas gitaru, prvo je potvrđeno ime Arsenal Festa 2024. koji će biti održan od 27. do 29. juna u prostoru Kneževog arsenala u Kragujevcu.

Planetarni superstar, šarmer koji već decenijama plijeni, ne samo svojom glumom i izgledom, već i neposrednošću, skromnošću, humanošću, predstaviće Kragujevčanima, ali i, sasvim sigurno, brojnim gostima iz zemlje i regiona, onu manje poznatu, ali njemu veoma bitnu, muzičku stranu svoje ličnosti.

Dogstar, alternativni bend iz Los Anđelesa koji, osim Rivsa, čine pevač i gitarista Bret Domrouz i bubnjar Robert Mejlhaus, obnovio je prošle godine aktivnost posle pauze duge dve decenije, objavivši treći album "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees“ za svoju nezavisnu izdavačku kuću “Dillon Street Records”.

Prva dva izdanja, "Our Little Visionary" i "Happy Ending" datiraju iz 1996. odnosno, 2000. godine. Dogstar je oformljen 1991, a četiri godine kasnije napustio ih je originalni pjevač i gitarista Greg Miler, te je njegovu ulogu preuzeo do tada prateći vokal Domrouz.

Kijanu Rivs je u prvoj fazi rada benda bio holivudska zvijezda u usponu, a sada mu se vraća kao jedan od najvećih svjetskih glumaca u posljednjih tridesetak godina.

U prebogatoj karijeri nanizao je sijaset blokbastera - "Matriks", "Brzina", "Džon Vik", "Tačka prekida", "Mnogo buke ni oko čega", "Mračni skener", "Moj privatni Ajdaho"... Kijanu RIvs

Povodom povratka benda Dogstar na scenu, istakao je da mu je obnavljanje rada grupe bilo u mislima već duže vrijeme:

"Nedostajalo mi je naše zajedničko stvaranje pjesama, koncerti... Sva trojica smo rekli - radićemo ovo, hajde da snimamo album. Za mene je Dogstar strast kojoj sam se s oduševljenjem vratio posle svih ovih godina".

Četrnaesto izdanje Arsenal Festa okupiće 60 izvođača iz Srbije, regiona i svijeta, na tri bine. Ove godine, festival će ponovo biti održan u punom kapacitetu, jer je završena obnova dimnjaka u prostoru Kneževog arsenala.

Cijena kompleta ulaznica za sva tri dana Arsenal Festa od petka 12. januara je 4.500 dinara, a promo cena VIP kompleta je 12.000 dinara, prenosi Telegraf.rs.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.