Kim Gordon, heroj žena u muzičkoj industriji

Poznat muzičarka, spisateljica, ikona alternativne muzike, heroj žena u muzičkoj industriji i koosnivačica popularnog benda Sonic Youth, Kim Gordon ostavila je, a i dalje ga stvara, neizbrisiv trag na svjetskoj sceni.

Sonic Youth izronio je iz njujorške eksperimentalne no-vejv scene ranih osamdesetih godina prošlog vijeka. Osnovali su ga Kim Gordon i Tarston Mur, a par je ubrzo angažovao druge muzičare da im pomognu oživjeti njihove oštre i jedinstvene vizije. Gordon se prisjeća ranih dana stvaranja muzike s Murom u svojim memoarima pod nazivom "Djevojka u bendu", navodeći: “Prve probe bili su da sjedimo u opuštenom krugu i sviramo bez ikakvog bubnjara. Nije to bilo baš ono što biste nazvali 'sviranjem', da budem iskrena. Drndali smo i stvarali drndajuće zvukove na našim gitarama."

"Someone once wrote that in between the lives we lead and the lives we fantasize about living is the place in our heads where most of us actually live." ― Kim Gordon, Girl in a Band