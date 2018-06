Kiril Džajkovski: Etno-elemente u muzici treba koristiti sa velikim poštovanjem

Poznata makedonska zvijezda Kiril Džajkovski, koji je pažnju javnosti stekao sa svojim jedinstvenim kombinovanjem tradicionalnih muzičkih elemenata sa modernom produkcijom, najavio je svoj nastup na ovogodišnjem izdanju "OK festa".

Pomenuti festival će se održati od 6. do 8. jula u jedinstvenom ambijentu Nacionalnog parka Sutjeska, a Džajkovski je u razgovoru za "Nezavisne" govorio o materijalu koji će predstaviti publici na Tjentištu, sastavu sa kojim dolazi, novim pojačanjem unutar samog benda, kao i novoj muzičkoj saradnji koju će publika na "OK festu" imati priliku da čuje.

NN: Najavili ste nastup na ovogodišnjem izdanju "OK festa" na Tjentištu. Šta planirate da predstavite publici na ovom festivalu?

KIRIL: Biće to potpuni "refresh" materijala koji izvodim uživo, budući da imam novog vokalnog gosta i biće tu puno novih aranžmanskih iznenađenja, kao i dosta novog materijala koji bi trebalo uskoro da izađe.

NN: "OK fest" se održava u jedinstvenom ambijentu Nacionalnog parka Sutjeska. Koliko po Vama ova lokacija može doprinijeti boljoj zabavi na festivalu?

KIRIL: Siguran sam da je atmosfera predivna i radujem se što ću imati priliku da nastupim prvi put na ovoj poznatoj istorijskoj lokaciji.

NN: Sa kakvom postavom će Vaš sastav nastupiti na "OK festu"?

KIRIL: Pored standardnih instrumentalista iz mog benda, koji nastupaju sa mnom svih ovih godina, imam novog vokalnog gosta koji prvi put nastupa u BiH. To je David Lion, rege pevač i kantautor, rođen u Londonu, a koji godinama živi i radi u Italiji.

NN: Za Vas kažu da ste pionir balkanske elektronske muzike koji je na najbolji mogući način napravio fuziju makedonske etno-muzike s elektronskom. Šta Vas privlači autohtonoj muzici i koliko je ta muzika globalno zanimljiva?

KIRIL: Mislim da generalno u svetu postoji veliki deo publike koja sluša i koju zanima muzika iz različitih delova sveta. Ja sam samo hteo da uklopim etno-elemente u ono što bismo nazvali klupskom elektroprodukcijom kao nešto što bi fuzioniralo i naznake mog muzičkog nasleđa, a da to funkcioniše na neki moderan i zanimljiv način.

NN: Jedan ste od muzičara koji je iz underground scene došao do svjetskog mainstreama, kako je tekao taj proces?

KIRIL: Ne znam da li sam baš došao do svetskog mainstreama, ali raduje me što je moj projekat dobio svoju internacionalnu publiku i što sam imao priliku da to prezentujem uživo na nekim od najvećih festivala u Evropi, a i šire.

NN: Poznati ste i po raznim saradnjama, koga biste od kolega izdvojili kada je u pitanju dosadašnja muzička saradnja i s kim biste željeli u budućnosti da sarađujete?

KIRIL: Zaista sam imao sreće da sarađujem u prošlosti sa veoma talentovanim vokalistima i trenutno me najviše zanima saradnja sa Davidom Lionom. Intenzivno radimo na novom materijalu i nadam se da ću to predstaviti javnosti već ovog leta.

NN: U jednom intervjuu ste rekli da je vrlo delikatna stvar baviti se ili koristiti etno-muziku, jer ne volite eksploataciju tih stvari. Šta ste mislili pod tim?

KIRIL: Samo sam hteo da kažem da kombinovanje muzičkih etno-elemenata u modernoj muzičkoj produkciji treba raditi sa velikom pažnjom i poštovanjem. I, naravno, sve to zavisi od ličnog ukusa u autorskom pristupu.

NN: Kada ste na pozornici, ekrani laptopa zaklanjaju dosta toga što Kiril zapravo radi. Koje sve instrumente svirate i koji Vam je alat najvažniji u kompozitorskom poslu?

KIRIL: Ja sviram klavijature i to mi je glavni instrument, naravno i kompjuter kao neminovni deo modernog življenja i rada.

NN: Poznati ste takođe kao autor filmske muzike. Šta Vas je privuklo ovom žanru i u čemu je razlika u odnosu na muziku sa kojom se predstavljate publici na festivalima?

KIRIL: Dugo vremena se bavim i primenjenom muzikom. To me zanimalo još od najmlađih dana i, na sreću, imao sam priliku da to radim još na početku karijere. A inače, velika mi je želja da prezentujem uživo sav taj muzički materijal iz filmova na kojima sam radio zadnjih 15 godina, što će, nadam se, uskoro i dogoditi.