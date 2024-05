Kirk Hamet o obradama Metallice: Volim kad ljudi interpretiraju muziku kroz vlastiti filter

​Tokom pojavljivanja u nedavnoj epizodi "The Metallica Report", podkasta koji nudi sedmične insajderske novosti o svemu što se tiče Metallice, gitarista kultnog benda Kirk Hamet je upitan voli li čuti druge muzičare kako sviraju Metallicine pjesme ili prilagođavaju ih svom načinu.

Kirk je odgovorio:

"Volim kad ljudi interpretiraju muziku kroz vlastiti filter. I mislim da je to pravi način na koji bi drugi ljudi trebali puštati tuđu muziku. Ali takođe razumijem da je ljudi vole rekreirati notu po notu kako bi dobili isto iskustvo. Ja u potpunosti podržavam oba pristupa, ali ono što radije slušam je da se naša muzika provuče kroz tuđi filter kako bi ispala drugačija i ličnija, mislim da to dovodi do puno zanimljivijih rezultata nego - ne znam - samo pokušavati svirati notu po notu."

Metallica je još 2021. objavila kompilaciju pod nazivom "The Metallica Blacklist", prenosi "BlabberMouth".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.