Kit Flint ispraćen uz "dens" muziku i zvuk motora

Pjevač grupe Prodigy Kit Flint sahranjen je danas u gradu Brejntri u istočnoj Engleskoj, uz oproštajnu žurku sa "dens" muzikom kojoj je prisustvovalo nekoliko hiljada njegovih obožavalaca.

Pomen u crkvi održan je samo za Flintove prijatelje i članove porodice, a preostali članovi grupe Prodigy pozvali su prisutne na žurku organizovanu u njegovu čast.

Kada je na razglasu pušten jedan od najvećih hitova ove grupe "Fajerstarter", prisutnima je ponuđeno besplatno iscrtavanje lica kao i besplatne tetovaže.

Flint je pronađen mrtav u njegovom stanu u gradu Danmou u Engleskoj, nakon što je sebi oduzeo život.

"We love you Keith. Live forever." Fans applaud and cheer as Keith Flint's coffin in carried into St. Mary's Church pic.twitter.com/aX6SmbhinG